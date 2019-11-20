مسرور بارزاني : خيارنا هو علاقات قوية مع بغداد ونطمح لتطويرها

مؤكداً ان المشكلة ليست في الدستور بل في عدم تطبيقه

قال رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني ، اليوم الاربعاء ، ان الازمة العراقية ليست ناتجة عن الدستور بحد ذاته بل في عدم تطبيقه لافتا الى ان الساسة العراقيين يعالجون اعراض المشكلة لا اسبابها.

مسرور بارزاني كان يتحدث خلال حضوره اعمال منتدى (السلام والأمن في الشرق الأوسط) الذي تنظمه الجامعة الامريكية بمحافظة دهوك.

مسرور بارزاني ، قال ان ” مطالب المتظاهرين مشروعة ومحقة ونحن نؤيدها، وعلى الحكومة العراقية ان تأخذ مطالبهم بشكل جدي وان تستجيب لها وتؤمن لهم حياة افضل ومزيدا من الحريات”.

مسرور بارزاني ، أضاف ان “مايحدث في العراق توقعناه منذ سنوات والحكومة الحالية لا تتحمل مسؤولية لوحدها المسرولية عن كل مايجري بل ينبغي اعطاء فرصة لها لتحقيق الاصلاحات اللازمة للعراقيين”.