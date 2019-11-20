Posted on by

مسرور بارزاني : خيارنا هو علاقات قوية مع بغداد ونطمح لتطويرها

مؤكداً ان المشكلة ليست في الدستور بل في عدم تطبيقه

قال رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني ، اليوم الاربعاء ، ان الازمة العراقية ليست ناتجة عن الدستور بحد ذاته بل في عدم تطبيقه لافتا الى ان الساسة العراقيين يعالجون اعراض المشكلة لا اسبابها.

مسرور بارزاني كان يتحدث خلال حضوره اعمال منتدى (السلام والأمن في الشرق الأوسط) الذي تنظمه الجامعة الامريكية بمحافظة دهوك.

مسرور بارزاني ، قال ان ” مطالب المتظاهرين مشروعة ومحقة ونحن نؤيدها، وعلى الحكومة العراقية ان تأخذ مطالبهم بشكل جدي وان تستجيب لها وتؤمن لهم حياة افضل ومزيدا من الحريات”.

مسرور بارزاني ، أضاف ان “مايحدث في العراق توقعناه منذ سنوات والحكومة الحالية لا تتحمل مسؤولية لوحدها المسرولية عن كل مايجري بل ينبغي اعطاء فرصة لها لتحقيق الاصلاحات اللازمة للعراقيين”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close