Posted on by

منح قروض لإنشاء وتأهيل مشاريع استثمارية وسكنية في العراق

اعلن مصرف الرافدين عن منح قروض لبناء وانشاء وتأهيل عدد من المشاريع الاستثمارية والسكنية في بغداد والمحافظات.
وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان انه “تم تمويل عدد من المشاريع واستقطاب العديد من الشركات والمستثمرين الذين يرومون التعاون مع المصرف لغرض الحصول على تلك القروض.
واشار الى ان المشاريع التي تم تمويلها هي (مجمع بيتي السكني في صلاح الدين – فندق رمادة مع اجنحة فندقية في النجف الاشرف – مول تجاري في شارع اكد بالكاظمية المقدسة – مجمع الوند السكني في خانقين – مجمع مكي مول في ديالى).
كما دعا المصرف المستثمرين والشركات الراغبين بالحصول على التمويل والتسويق المالي لهم الى زيارة المصرف لغرض الاطلاع على شروط منح القروض وخدمة للصالح العام.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close