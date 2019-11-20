مهندسون معتصمون يوقفون شركة نفطية عن العمل جنوبي العراق

تسبب اعتصام لمهندسي شركة نفط ذي قار بتوقف الشركة عن العمل والواقعة جنوبي العراق.

وقال مراسلنا نقلا عن مسؤولين بالشركة، ان مهندسين معتصمين امام شركة نفط ذي قار منعوا صباح اليوم الاثنين الموظفين من الدخول الى الى الشركة.

واضاف ان ادارة الشركة قررت اغلاق ابوابها والتوقف بشكل مؤقت عن العمل.

ويأتي هذا بالتزامن مع توقف عمليات تصدير النفط في ميناء خور الزبير الواقع في ناحية خور الزبير غربي البصرة بعد اغلاق الطرق المؤدية للميناء من قبل المتظاهرين.

وكان محتجون اغلقوا امس الاثنين مدخل الميناء القريب من البصرة ومنعوا الموظفين والشاحنات من دخوله مما أدي لتراجع العمليات بنسبة 50 بالمئة.

وسبق إغلاق مداخل الميناء من 29 أكتوبر تشرين الأول إلى التاسع من نوفمبر تشرين الثاني مع استئناف وجيز للعمليات بين السابع والتاسع من نوفمبر تشرين الثاني.

يستقبل ميناء أم قصر، وهو الميناء الرئيسي للعراق على الخليج، شحنات الحبوب والزيوت النباتية والسكر لبلد يعتمد بدرجة كبيرة على واردات الغذاء.

قُتل أكثر 300 شخص منذ بدء احتجاجات ضخمة في بغداد وجنوب العراق أوائل أكتوبر تشرين الأول، هي الأضخم منذ سقوط صدام حسين في 2003.

ويطالب المحتجون بالإطاحة بطبقة سياسية يعتبرونها فاسدة وأسيرة مصالح خارجية. ولجأ المحتجون إلى أساليب العصيان المدني مثل الإضرابات وعرقلة حركة المرور وغلق الموانئ والمنشآت النفطية.