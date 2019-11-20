نائب يكشف عن تفاصيل عقد وزارة النقل مع شركة هوليدي بغداد وشبهات الفساد حوله

كشف لنائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي، الثلاثاء، عن تفاصيل عقد وزارة النقل مع شركة هوليدي بغداد وشبهات الفساد حوله.

وقال العقابي في بيان انه “استمرارا لاجراءتنا الرقابية التي تهدف إلى تعزيز سلطة البرلمان الرقابية وكشف مواطن الهدر ومؤشرات الفساد الاداري والمالي في بعض الإجراءات والعقود الحكومية ، وجهنا سؤالين برلمانيين لوزير النقل حول طبيعة العقد المبرم بين شركة الخطوط الجوية العراقية وشركة هوليدي بغداد فيما يتعلق بقضية منحها رخصة التحقق (Check in) وبطاقة صعود الطائرة (Boarding Card) ووكالة تركيا وإيران”.

واضاف “كما تضمن السؤالان المطالبة بجميع أوليات تلك الرخصة وتفاصيل العقد والجدوى الاقتصادية منه، اضافة الى مبررات منح وكالة الطيران في تركيا وايران لشركة دون بقية الشركات المتنافسة”.

ودعا العقابي “المسؤولين في وزارة النقل إلى التعامل مع دورنا الرقابي بشفافية عالية وتزويدنا بكافة الأوليات والبيانات المتوفرة حول هذا العقد وعدم التسويف أو المماطلة لأنه سيكون مؤشرا سلبيا عن ضلوع بعض المتنفذين في الوزارة بشبهات فساد وتلاعب بالمال العام”.