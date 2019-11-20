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يا شعب الثائر حياك

يا شعب الثائر حياك
ميسون نعيم الرومي
انزل وامسحهم
ياشعب انزل وامسحهم – اولادك هدّوا ما همهم
حق اوياك اوتنتزعه – يتحرر وطنك من عدهم
شهدائك وطني اتنادي – بالثار اويطلب دمهم
انزل .. وامسحهم
***
بغداد الحرَّه اننكبت – العون اتريده اومن عدكم
اولادك ذوله انتفضوا – احميهم انزل واسندهم
(حسين) الوصاكم جدكم – (هيهات الذله ومنكم)
انزل .. وامسحهم
***
احكومة انقاذ انشكل – كلهه الجوگه انحاكمهم
مليارات انباگت ترجع – بغداد اوتنظف من عدهم
سلموه الوطن الايران – سراق انتخموا من كدكم
انزل .. وامسحهم
***
يا شعب الثائر حياك – مليونيه او تطلع ترعبهم
وطنك بيتك يرجاك – تحمي الثوره اوحاصرهم
ذلوك اســـنين اتحدوك – يومك هذا اوتردعهم
انزل .. وامسحهم
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19/تشرين/2019
ســــــــــــــــتوكهولم

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