يا شعب الثائر حياك

ميسون نعيم الرومي

انزل وامسحهم

ياشعب انزل وامسحهم – اولادك هدّوا ما همهم

حق اوياك اوتنتزعه – يتحرر وطنك من عدهم

شهدائك وطني اتنادي – بالثار اويطلب دمهم

انزل .. وامسحهم

***

بغداد الحرَّه اننكبت – العون اتريده اومن عدكم

اولادك ذوله انتفضوا – احميهم انزل واسندهم

(حسين) الوصاكم جدكم – (هيهات الذله ومنكم)

انزل .. وامسحهم

***

احكومة انقاذ انشكل – كلهه الجوگه انحاكمهم

مليارات انباگت ترجع – بغداد اوتنظف من عدهم

سلموه الوطن الايران – سراق انتخموا من كدكم

انزل .. وامسحهم

***

يا شعب الثائر حياك – مليونيه او تطلع ترعبهم

وطنك بيتك يرجاك – تحمي الثوره اوحاصرهم

ذلوك اســـنين اتحدوك – يومك هذا اوتردعهم

انزل .. وامسحهم

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19/تشرين/2019

ســــــــــــــــتوكهولم