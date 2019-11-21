إنعام كـﭼّـﭼـي الصحافـية والـﭘـطـرك لـويس روفائيل راكـب الـتـوك تـوكـية

بقـلم : مايكـل سـيـﭘـي / سـدني ــ
قـرأتُ عـلى موقع الـﭘـطـركـية الكـلـدانية المقال ( كـردينال في الـتـوك تـوك ) للصحافـية إنعام كـﭼّـﭼـي ذكــّـرَتـنا بسنين مضت منـذ بـزوغ فجـر الجـمهـورية العـراقـية ــ بل وقـبلها ــ عـن أحـداث حـضرها ممثـلـو الكـنيسة والسلطة الـدنـيـوية ، وكـيفـية تـفاعـل قادة الحـكـومة معها ، وردود أفعال رجال الـدين المسيحـيـيـن إزاءها ، دون أنْ تـتـطـرّق إلى أخـبار الأعـوام التي سـبـقـتها .
لـقـد إستـطاعـت إنعام إخـفاء ما يخـتـلج في صدرها من رؤىً ! وهـذه المرة عـبَـرَتْ عـلى الـﭘـطـرك وإعلامه مثل سـدىً ، وراحـت فـلـوسك يا صابـر ! إنها ذكـية حـين مـدحـته ولم تـذكـر معه الأعـظم منه منافـساً له ! فإنخـدع بها ونـشر مقالـتها ، ولكـن بـين ثـنايا أضلعها يكـمن إنـتـقادها في تعابـيـرها عـن تـصرفاته الشبابـية ذاتها …. وإليكم أقـوالها ، وملاحـظاتـنا عـليها :
https://saint-adday.com/?p=35083
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بين حضور ممثلي الطوائف المسيحية حفل تتويج فيصل الأول ملكاً على العراق في ساحة القشلة ببغداد، وبين نزول الكاردينال العراقي ساكو للتظاهر في ساحة التحرير، قرابة قرن من الزمان.
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(أولاً) كانت الكـنيسة تـلـتـزم بقـول السيد المسيح : « أعـطوا ما لله لله وما لـقـيصر لـقـيصر ». أي الإنضباط بقانون البلاد دون مخالفة قانون السماء …. هل هـناك إنـتـفاضة داخل الكـنيسة ، ورياح جـديدة تهـبّ من تحـت الجُـبـب السود للرهـبان ؟؟؟
(ثانياً) حـين تغـير نظام الحكم في العـراق من الملكـية إلى الجمهورية ، ذهب الزعـيم عـبد الكـريم قاسم لإفـتـتاح كـنيسة مار يوسف في الكـرادة عام 1959. وألقى خطاباً تـناول أحـداثاً وحشية وقعـت في كـركـوك ، متسائلاً : « هل فعل ذلك جـنـﮔـيز خان أو هـولاكـو مِن قـبل ؟ » . كان التـشبـيه قاسياً حـين أعـلن موقـفاً سياسياً يليق بمنـصته الشهـيرة أمام وزارة الدفاع ، ولا يليق بمحـفـل ديني وبـيت من بـيوت العـبادة . يـومها ، شعـر رعايا الكـنيسة بأن ــ قاسم ــ خـرج عـلى النص ، وورّطهم في نزاع أكـبر منهم . لم يكـن الخـطاب المناسب في المكان المناسب .
(ثالثاً) في زمن صدام حسين ، جاء إلى رأس الكـنيسة الكـلـدانية ﭘـطريرك مثـقـف هـو روفائيل بـيداويـد . جـرى ترسيمه في منصبه الكـنسي العالي والبلـد يلعـق جـراح حـرب إيران والنبرة الطائـفـية عالية . وكان رأي الـﭘـطريرك أن عـلى الكـنيسة البقاء بمنأى عـن تلك الحـزازات وقال : « إذا تقاتل الشيعة والسنة فإن المسيحـيـين سيـذهـبون تحـت الأرجـل » . لم تخـرج الكـنيسة عـلى طاعة قـيصر .
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الملاحـظة الأولى :
السيدة إنعام غـيـر ملمة ولا متابعة لـذكـريات عـميقة ذات صِلة برجال الكـنيسة والحـكـومات ، بـدليل أن مواقـف عـديـدة مهمة حـدثـت خلال المدة التي حـدّدتها في مقالها ــ مائة عام ــ ولم تـتـطـرّق إليها ( الـﭘـطريرك عـمانوئيل تـومكا 1933 .. مثالاً ) … كما لم تميّـز الـتـناقـض بـين مشاعـر ممثـلي الطوائـف المسيحـية عـنـد حـضورهم حـفـل تـتويج فـيصل الأول ملكاً عـلى العـراق في ساحة القشلة بـبغـداد إبتهاجاً به قـبل حـوالي مائة عام ، وبـين دور الـﭘـطريرك لـويس المسرحي بمشاركـته الشعـب المظلـوم مظاهـراته المناهـضة للحـكـومة في عـراق الـيـوم ، والتي يـداهـنها عـلـناً أو خـلـف الكـواليس بحججه المتـنـوعة … كما لا تـدري السـيـدة الصحافـية إنعام بأن تـسنّـم بـيـداويـذ منـصبه الكـنسي الرفـيع جاء رضوخاً غـير مباشر لإرادة السيـد رأس الحـكـومة ، فالخـوف يقـود إلى الخـطأ !… أما في قـضية ساكـو فالآلـية تغـيّـرت حـيث الخـطة عـن بُـعـدٍ وُضعـتْ ، وخـريطة الإيحاء الهادف رُسِـمـتْ ، والنـتيجة المرجـوّة حُـسِمَـتْ وبانـت ، ومَن لا تـسِـرّه فإن تـذكـرة مغادرته مدفـوعة مهما غـلـتْ …
الملاحـظة الثانية :
عـن الـنـقاط الثلاث المذكـورة في أعلاه ، تكـرر الكاتبة إنعام المبـدأ المعـروف في تعاليم المسيح والموجّه إلى رجال الـدين : (( أنْ لا يتـدخـلـوا في الشأن الحـكـومي )) مع تـقـديم الطاعة لـتـشريعات السلطات الزمنية الأرضية ! وفي الـوقـت ذاته فإن رجال الحـكـومة لا يتـدخـلـون في أمور الكـنيسة ضمن مساحـتها الجـغـرافـية ! وذكـرَت أحـداثاً بالأسـماء ………
ولكـن السـيـدة إنعام إنـتـفـضت تـتساءل بتخـوّف : هل هـناك إنـتـفاضة داخل الكـنيسة ، ورياح جـديـدة تهـبّ من تحـت الجُـبـب السود للـرهـبان ؟؟؟ …… مما أثار الرغـبة عـنـد قارىء مقالها في تـساؤلات كـثـيرة عـنها ، فـهـل سـيكـون لـديها إجابات عـليها ؟.
الملاحـظة الثالـثة :
وكـوسيلة ذكـية منها لـمداهـنة ساكـو ، تجـنــّـبَـت الصحافـية الموقـرة متعـمدة ! ذِكـرَ مآثـر الـﭘـطريرك شـيخـو ، لأن ساكـو بفـقـهـياته وبـديعـياته ويعـنياته سـتـذبل أوراقه وتـتساقـط أمامها (( نعـم سـتـذبل أوراقه متلاشـية أمام مآثـره )) ، والتي تمثـلـتْ في :
(*) تحـدّيه للـدكـتاتـور ــ صدام ــ برفـضه عـلـناً الـقـبـول بتـدريس الـقـرآن لطلابنا المسيحـيـيـن ، وكان له ما أراد … بعـكس ساكـو !
(**) إمتـناعه عـن قـبـول مكـرمة ــ صدام ــ بتخـصيص رواتب شـهـرية لكـهـنة كـنيستـنا ، لأن مِن شأنها ضمنياً أن تجـعـل الكاهـن موظفاً لـدى الـدولة ، مما سيتـرتـب عـليه إلـتـزامات بعـيـدة عـن واجـبه الكـهـنـوتي ، إن الرجـل شـيـخـو كان ذا بُـعـد نـظـر !… أما ساكـو يتـلهـف لها !
(***) لم يتهاون ولم يساوم حـين تـوفـر أسـباب موجـبة ومثـبّـتة ، فـعـزل مطراناً ــ مقـرّباً إليه ــ … بعـكس إدارة ساكـو التي شجـعـتْ الزائغـين بإجـراءاته الإدارية الشاذة ، إقـرأ المقال عـن ــ الـبُـطـل ــ ! (****) إيمان شـيخـو قـويم يعـتـرف به القاصي والـداني إمتـد صيته حـتى خارج كـنـيستـنا الكـلـدانية ،ولم ينـطـق يـوماًبتـصريح يـدل عـلى جـحـوده بالإيمان الكاثـولـيكي … بعـكس إعـتـقاد ساكـو السلبي .
الملاحـظة الرابعة :
كما لم تـذكـر عـن حـوار الكاردينال دلي مع القـناة العـربـية الفـضائية حـين سألـته المذيعة عـن حال المسيحـيـيـن في العـراق ، فكان ردّه منطـقـياً مع صراحـته الواضحة متمثـلة في قـوله :
(*) نمارس طـقـوسـنا بحُـرّية ولكـن ليس لـنا حـق الـتـبشـيـر … ساكـو لا يتجـرّأ عـلى قـول ذلك
(**) في مناسبة أخـرى سأله المذيع ، هـل يُـفـضل أن تكـون البلـدات المسيحـية ، تابعة للحـكـومة المركـزية أم للأكـراد ؟؟ فالكاردينال دلي لم يـبـتـذل إجابته رخـيصة للمذيع الـذي ليس مِن صُـنّاع الـقـرار ولا يمكـنه ضمان حـياة المسيحـيـيـن ! ولم يـنـثـر دلي جـوابه هـباءاً أمام الكاميرا ، بل أبـدى موقـفاً مبـدئياً قـيادياً شجاعاً ، حـين حـدّد حجم المذيع ، قائلاً له : (( حـيـن يسألـونـني بصورة رسمية سأجـيـب )) … لكـن ساكـو فـرّط بتـصريح خـطير قـد يكـون وخـيما عـلى أبناء الكـنيسة مستـقـبلاً ، بجـوابه للمـذيع عـن هـكـذا سـؤال ، متـلهـفاً للـظهـور في قـناة فـضائية .
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وتـواصل الصحافـية إنعام مضيفة :
(رابعاً) الكـردينال ساكـو يجاهـر برفـض الطائـفـية ويطالب بالإحـتكام للمواطنة . لم يكـتـفِ بالـنزول مع عـدد من مسؤولي الكـنيسة إلى ساحة التظاهـر متـوشحاً بالعـلم إلى جانب الصليب ، بل ركـب التـوكـتوك ، رمز الإنـتـفاضة عـلى الفساد . أعـرب الرجـل السبعـينيّ ، أمام الكاميرات ، عـن إعجابه بالشباب الذين كسروا حاجـز الطائـفـية وإستعادوا الهـوية الوطنية العـراقـية . دعا للصلاة والصيام من أجل أن يتحلى الجميع بالحكمة ويعـود السلام إلى العـراق . قال : ” لا أحـد أكـبر من الوطن ” .
ملاحـظـتـنا الأولى :
إن الـكاتبة ، أبـيّة معـروفة ، إلاّ أني (( إنْ لم أكـن مخـطئاً )) أشـمّ بعـضاً من رائحة ــ الـرياء ــ عـنـدها حـين تـراه بـين متـظاهـرين وهم في حالة ثـورة وهـيجان وإعـتـصام وإضراب ووو ، فـتـصفه قائـلة : كان متـوشحاً بالعَـلم إلى (( جانب الصليب )) !!! دون أن تـدري بأن مضيـفه ( حـيث الهـدوء والطمأنينة والـوقار ) خالٍ من علامة الصليـب ! خـوفاً من أنْ يـراه المسلمون من ضيوفه فـتـستـفـز مشاعـرهم لأنهم لم يقـتـلـوه ولم يصلـبوه !! .
ملاحـظـتـنا الثانية :
إنّ ركـوبه ــ الـتـوك تـوك ــ لم يكـن تـواضعاً منه وإنما إضطـرارياً حـين وصلـوا إلى مكان لا يُـسمَح للمركـبات بالمرور إلاّ بتلك الـوسيلة .
ملاحـظـتـنا الثالـثة :
إنّ كلامها عـن (( إنـتـفاضته عـلى الـفـساد )) مُـضحِـكة حـقاً ، لأن الكاتبة الموقـرة لا تعـرف أو تـتجاهـل زيارته قـبل أيام لرئيس جهاز المخابرات ، ولا عِـلمَ لها بزياراته السابقة التي لا تـحـصى إلى جـميع المعـممين الفاسـدين والسياسيـيـن المارقـين سُـرّاق قـوت الشعـب ، بالإضافة إلى إستـقـباله لهم … وخلاصة الكلام ، ومن خلال مقارناتها لأحـداث الماضي مع الحاضر ، تـريـد الصحافـية إنعام إيصال رسالة إلى ساكـو الـﭘـطريرك : إن شأن المظاهـرات السياسية ليس من شـؤون واجـباته الإكـلـيريـكـية ! .
وأخـيـراً ملاحـظـتـنا الـرابعة :
حـبـذا لو كانت الصحافـية إنعام أثـنـتْ عـلى ساكـو الـﭘـطريرك في جـوانب أخـرى من أنـشطته ، كي نأتيها بالردّ المناسب والموثـق لكـل جانب ، فـلـدينا الكـثير مما لا تـتـوقعه … ومع ذلك نـقـول لها ، إنها في غـنى عـن كـتابة مقالها