استمرار حجب الانترنيت في ايران .. عناصر بزي مدني تعتقل المحتجين في سيارات إسعاف

ونقلت وكالة “إيران- إنترناشونال” ، اليوم الخميس ، عن البيان ، أن الأجهزة الأمنية اتصلت خلال الأيام الثلاثة الماضية بكثير من ناشطي الحركة الطلابية “وهددتهم بالاعتقال في حال مشاهدتهم في أي احتجاج داخل حرم الجامعة”.

وقال الاتحاد إن أفراد الأمن اعتقلوا طالبة في كلية الصحافة بجامعة طهران تدعى مليكا قرغوزلو، وقد اتصلت بأسرتها لاحقا وأخبرتهم بوجودها في سجن إيفين ، واعتقلت أيضا الطالب علي نانوائي أثناء خروجه من جامعة طهران الاثنين الماضي، بعد أن قام الطلاب بمظاهرة سلمية داخل حرم الجامعة.

وتأتي هذه الأنباء بينما عاد الهدوء على ما يبدو إلى إيران بعد أيام من التظاهرات التي تخللتها أعمال عنف وأوقعت قتلى احتجاجا على زيادة مفاجئة في أسعار الوقود.

غير أن شبكة الإنترنت بقيت محجوبة صباح الخميس بعد قطعها منذ أكثر من أربعة أيام، في ما تنتشر في الخارج وسوم على تويتر تطالب بوضع حد لهذا الحظر الرقمي.

وقال الحرس الثوري في بيان الخميس إنه أوقف “القادة الرئيسيين” في الاحتجاجات في محافظتي طهران والبرز المحاذية وفي مدينة شيراز في وسط جنوب البلاد.

واندلعت التظاهرات في إيران مساء الجمعة الماضية بعد ساعات من إعلان رفع أسعار الوقود، وامتدت سريعا إلى 40 مدينة ومنطقة، بينها طهران، وأحرق خلالها محتجون محطات للوقود وهاجموا مراكز للشرطة ومجمعات تجارية ومبان عامة. كما احرقوا صوراً للمرشد الاعلى علي خامنئي.

وأشارت منظمة العفو الدولية ، الثلاثاء ، إلى تقارير عن “مقتل 106 متظاهرين على الأقل”، غير أن الأمم المتحدة أعربت عن خشيتها من أن تكون الحصيلة تصل إلى “عشرات” القتلى.

هذا وقال خامنئي، امس الأربعاء، إنه تم «دحر العدو»، معلقاً على التظاهرات التي تخللتها أعمال عنف واسعة على إثر زيادة أسعار الوقود.

مضيفاً في خطاب متلفز : « دحرنا العدو خلال الأحداث الأمنية في الأيام الأخيرة » ، مشيراً إلى أن ما حدث «خلال الأيام الأخيرة كان ممارسات أمنية وليست شعبية»، وأضاف «فرضنا التقهقر على العدو».