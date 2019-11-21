اعلان بالصورة.. خارطة قطوعات ساحة التحرير

صورة لخارطة قطوعات ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد التي تشهد تظاهرات كبيرة منذ نهاية الشهر الماضي.
وتشهد بغداد ومحافظات اخرى منذ الجمعة (25 تشرين الاول 2019)، تظاهرات عدة للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل فضلاً عن المطالبة بالاصلاح، تصاعدت وتيرتها مما اسفر عن مقتل واصابة المئات بين صفوف المتظاهرين، فضلاً عن القوات الامنية.
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