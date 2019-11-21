الخزعلي يعلق على “احتجاز” عزت الشابندر في الامارات

علق الامين العام لعصائب اهل الحق، قيس الخزعلي، الخميس، على “احتجاز” السياسي عزت الشابندر في الامارات، واصفا محمد بن زايد بـ”الاحمق”.

وكتب الخزعلي في حسابه على “تويتر” اليوم، (21 تشرين الثاني 2019)، “احتجاز محمد بن زايد للسياسي العراقي عزت الشابندر يشبه ما قام به محمد بن سلمان باحتجاز رئيس وزراء لبنان سعد الحريري”.

وأضاف الخزعلي في تغريدته قائلا: “لكن الاحمق فاته ان الإمارات ليست السعودية وان العراق ليس لبنان”.

من جانبه نفى السياسي المستقل والنائب السابق عزت الشابندر، في وقت سابق من اليوم الخميس، خبر اعتقاله في مطار دبي بدولة الامارات العربية المتحدة.

وذكر الشابندر في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن “بعض وسائل الإعلام المغرضة، اشاعت بان سلطة المطار بدبي تحتجز عزت الشابندر في اوتيل في المطار”.

وتابع، انه “بدوري اكذب هذا الخبر جملة وتفصيلا ولازلت في مدينة دبي في زيارة خاصة”.

وكانت وسائل إعلام محلية، قد تداولت في وقت سابق، خبرا عن اعتقال السياسي العراقي عزت الشابندر في مطار دبي، خلال زيارته لدولة الامارات، دون ذكر المزيد من التفاصيل.