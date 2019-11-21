الدخيلي يكشف حقيقة تخصيص مليار دينار لشراء ادوية مرضى السرطان

كشف محافظ ذي قار، عادل الدخيلي، امس الاربعاء، حقيقة تخصيص مليار دينار لشراء ادوية مرضى السرطان.

وقال الدخيلي في بيان إن “جميع الأموال التي ترصد للمحافظة، انما تأتي ضمن خطط وابواب صرف واضحة ومصادقة من قبل وزارة التخطيط ولا يمكن تغيير ابواب صرفها بأي شكل من الاشكال”.

واضاف، أن “إدارة المحافظة صادقت على خطة اكساء احياء المحافظة بمبلغ يصل الى 20 مليار دينار، تم تخصيصها من وزارة التخطيط لإستكمال البني التحتية وقد قمنا بمتابعة اطلاقها، ولا علاقة لها ابداً بمشروع إنشاء مركز الاورام، حيث أن المشروعين منفصلين تماماً”.

و أكد “استمرار جهوده لاستكمال اجراءات انشاء مركز الاورام السرطانية مع الجهات ذات العلاقة والسعي لزيادة التخصيصات لحاجة المحافظة لمثل هذا المركز المهم”.