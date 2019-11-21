العبادي يوجه دعوة لايران ويعلن موقفه من عبد المهدي

دعا رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي، الأربعاء، إيران إلى عدم التدخل في الشؤون العراقية.

وقال في مقابلة مع “العربية”، أدعو إيران لإعادة النظر بسياساتها في العراق وعدم التدخل بشؤونه.

وأضاف “على طهران محاسبة الأطراف الإيرانية التي تتدخل في تشكيل الحكومة العراقية”.

إلى ذلك، اعتبر أن ما جاء في صحيفة “نيويورك تايمز” من وثائق إيرانية حول العراق، يكشف حجم التدخل الإيراني في البلاد.

وعلى صعيد الحكومة العراقية والتظاهرات والاحتجاجات الجارية في البلاد ضد الطبقة السياسية منذ الأول من أكتوبر.

قال العبادي “وقفنا ضد حكومة عادل عبد المهدي بسبب قتل المتظاهرين العراقيين”.

كما أكد أن فريقه النيابي يصر على استجواب الحكومة العراقية ويدعو إلى انتخابات مبكرة.

يذكر أن مختلف قادة الكتل السياسية في البرلمان العراقي كانوا اجتمعوا، الاثنين، في منزل زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، وسط العاصمة بغداد، بغية الخروج بحلٍ للأزمة الحالية التي تعصف بالنظام السياسي في العراق، والعمل على الإسراع بتنفيذ الإصلاحات في محاولة لامتصاص غضب الشارع المحتج منذ بداية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وهدد محضر اجتماع القادة السياسيين، حكومة عادل عبدالمهدي بسحب الثقة عنها خلال 45 يوماً في حال عدم تنفيذها الإصلاحات المتفق عليها، وذُيل المحضر بتوقيع عدد من الزعامات السياسية، أبرزهم هادي العامري، ونوري المالكي، وعمار الحكيم، وحيدر العبادي، وإياد علاوي، وقيس الخزعلي، ومحمد الحلبوسي، وأرشد الصالحي (الجبهة التركمانية)، فضلاً عن الحزبين الكورديين الرئيسين، الحزب الديمقراطي الكوردستاني (بزعامة مسعود بارزاني)، والاتحاد الوطني الكوردستاني (حزب رئيس الجمهورية برهم صالح).