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العتبة الحسينية توجه دعوة للطلبة المتظاهرين

وجهت الامانة العامة للعتبة الحسينية، الثلاثاء، دعوة لجميع الطلبة للالتزام بالتظاهرات السلمية حتى تحقيق المطالب المشروعة الى جانب الالتزام بمقاعد الدراسة في نفس الوقت.

وقال المتحدث الرسمي باسم العتبة الحسينية ورئيس قسم التعليم العالي السيد (افضل الشامي) في تصريح له اليوم (20 تشرين الثاني 2019) : “اننا ندعو طلبتنا الاعزاء الى ضرورة الالتزام بالتظاهر السلمي لتحقيق المطالب المشروعة وكذلك الالتزام بمقاعد الدراسة”.

واضاف ان بامكان الطالب الجمع بين المشاركة بالتظاهرات السلمية والدراسة، مبينا ان معركة الاصلاح للقضاء على الفساد تحتاج الى وقت كما ان بناء الاوطان لا يتم الا من خلال العلم.

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