بارزاني يوجه رسالة لبغداد: مستعدون لدراسة اي مادة دستورية متعلقة بالاقليم فمصيرنا واحد

ابدى رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الاربعاء الاستعداد لدراسة اية مادة دستورية تتعلق بالاقليم ويراد منها التعديل، مؤكدا ان مصير اربيل وبغداد واحد.

وقال بارزاني في مداخلة له بمنتدى السلام والامن في الشرق الاوسط والمنعقد في محافظة دهوك، ان “الشعب العراقي اوصل رسالته بانه قد سئم من الوضع الحالي”، مبينا ان المتظاهرين ليست لهم قيادة توججهم، وهم غاضبون من كل شيء ولا يريدون قيادة لهم”.

وعن تعديل الدستور قال بارزاني “نحن لا نخاف من تغيير او تعديل اية مادة دستورية تسهم في تحسين الواقع المعيشي والخدمي للناس”، مشدد ان الخلل ليس في الدستور بل بادارة البلاد فينبغي ايجاد الية جديدة للادارة”.

وتابع بالقول “نريد حل مشاكل اقليم كوردستان ضمن اطار العراق الواحد”، مضيفا انه “يتعين على الاطراف السياسية العراقية ان ان تجلس وتتحاور بلا مجاملة لايجاد حل الناحية الادارية والسياسية والاقتصادية وكيفية التعايش وتقبل الاخر”.

واستطرد بارزاني بالقول “نحن اي مادة دستورية تتعلق باقليم كوردستان يراد تغييرها او تعديلها مستعدون لدراستها”، لافتا الى ان “رسالتنا واضحة الى بغداد بان مصيرنا واحد ونحن مستعدون لاي مساعدة للخروج من الازمة الحالية”.