(بالفيديو) شاهد قنص الامن الايراني للمتظاهرين واطلاق الرصاص الحي عليهم

كما نشر ناشطون مقاطع فيديو يسمع خلالها إطلاق الرصاص الحي، من قبل عناصر أمنية قالوا إنهم اختبأوا خلف الأشجار لقنص المتظاهرين
Footage:
Today 19.11.19, #Kermanshah, #Iran
Sender says: one of the security forces is hiding behind the tree taking aim and shooting at protesters.#IranProtests
وقالت المنظمة ، أن غالبية الضحايا الذين سقطوا على يد قوات الأمن خلال الاحتجاجات التي عمت إيران، هم من خوزستان (الأحواز) وشرقي كوردستان (كوردستان ايران).
وأضافت المنظمة الحقوقية، أنه «وفقاً لتقارير موثوقة فإن 106 متظاهرين على الأقل قتلوا في 21 مدينة»، لافتة إلى أن «حصيلة القتلى الحقيقية ربما تكون أعلى من ذلك بكثير، حيث تشير بعض التقارير إلى مقتل نحو 200 متظاهر».
وبدأت شعلة الاحتجاجات ضد رفع أسعار الوقود، لتشمل بعدها هتافات مناهضة للنظام.
Footage: (19.11.19)
IRGC officer shooting unarmed protesters whist running away from them.#IranProtests
Footage:
Today 19.11.19, #Isfahan, #Iran
Clashes between protesters and the security forces who are shooting at unarmed people.#IranProtests