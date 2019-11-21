(بالفيديو) شاهد قنص الامن الايراني للمتظاهرين واطلاق الرصاص الحي عليهم

كما نشر ناشطون مقاطع فيديو يسمع خلالها إطلاق الرصاص الحي، من قبل عناصر أمنية قالوا إنهم اختبأوا خلف الأشجار لقنص المتظاهرين

Iran Momentum @IranMomentum Footage:

Today 19.11.19, #Kermanshah, #Iran

Sender says: one of the security forces is hiding behind the tree taking aim and shooting at protesters.#IranProtests وتشهد إيران منذ مساء الجمعة الماضي، احتجاجات واسعة عمت أكثر من 100 مدينة وبلدة في البلاد، وأدت إلى مقتل أكثر من 100 محتج بحسب ما أعلنت منظمة العفو الدولية في بيان لها الثلاثاء.

وقالت المنظمة ، أن غالبية الضحايا الذين سقطوا على يد قوات الأمن خلال الاحتجاجات التي عمت إيران، هم من خوزستان (الأحواز) وشرقي كوردستان (كوردستان ايران).

وأضافت المنظمة الحقوقية، أنه «وفقاً لتقارير موثوقة فإن 106 متظاهرين على الأقل قتلوا في 21 مدينة»، لافتة إلى أن «حصيلة القتلى الحقيقية ربما تكون أعلى من ذلك بكثير، حيث تشير بعض التقارير إلى مقتل نحو 200 متظاهر».

وبدأت شعلة الاحتجاجات ضد رفع أسعار الوقود، لتشمل بعدها هتافات مناهضة للنظام.

Iran Momentum @IranMomentum Footage: (19.11.19)

IRGC officer shooting unarmed protesters whist running away from them.#IranProtests في حين اعتبر المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي ، الأربعاء ، أنه تم “دحر العدو” في إشارة إلى تلك التظاهرات التي تخللتها أعمال عنف ، إثر زيادة أسعار الوقود. وقال خامنئي في خطاب بثه التلفزيون الإيراني”دحرنا العدو خلال الأحداث الأمنية في الأيام الأخيرة”، معتبراً أن ما حدث “خلال الأيام الأخيرة كان ممارسات أمنية وليست شعبية”.