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(بالفيديو) شاهد قنص الامن الايراني للمتظاهرين واطلاق الرصاص الحي عليهم

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(بالفيديو) شاهد قنص الامن الايراني للمتظاهرين واطلاق الرصاص الحي عليهم
نشر نشطاء ايرانيون على مواقع التواصل فيديو قالوا إنه يوثق لحظة إطلاق النار من قبل قوات الأمن باتجاه المحتجين في إحدى المدن الإيرانية.

كما نشر ناشطون مقاطع فيديو يسمع خلالها إطلاق الرصاص الحي، من قبل عناصر أمنية قالوا إنهم اختبأوا خلف الأشجار لقنص المتظاهرين

Iran Momentum@IranMomentum

Footage:
Today 19.11.19, ,
Sender says: one of the security forces is hiding behind the tree taking aim and shooting at protesters.

Embedded video

وتشهد إيران منذ مساء الجمعة الماضي، احتجاجات واسعة عمت أكثر من 100 مدينة وبلدة في البلاد، وأدت إلى مقتل أكثر من 100 محتج بحسب ما أعلنت منظمة العفو الدولية في بيان لها الثلاثاء.

وقالت المنظمة ، أن غالبية الضحايا الذين سقطوا على يد قوات الأمن خلال الاحتجاجات التي عمت إيران، هم من خوزستان (الأحواز) وشرقي كوردستان (كوردستان ايران).

وأضافت المنظمة الحقوقية، أنه «وفقاً لتقارير موثوقة فإن 106 متظاهرين على الأقل قتلوا في 21 مدينة»، لافتة إلى أن «حصيلة القتلى الحقيقية ربما تكون أعلى من ذلك بكثير، حيث تشير بعض التقارير إلى مقتل نحو 200 متظاهر».

وبدأت شعلة الاحتجاجات ضد رفع أسعار الوقود، لتشمل بعدها هتافات مناهضة للنظام.

Iran Momentum@IranMomentum

Footage: (19.11.19)
IRGC officer shooting unarmed protesters whist running away from them.

Embedded video

في حين اعتبر المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي ، الأربعاء ، أنه تم “دحر العدو” في إشارة إلى تلك التظاهرات التي تخللتها أعمال عنف ، إثر زيادة أسعار الوقود. وقال خامنئي في خطاب بثه التلفزيون الإيراني”دحرنا العدو خلال الأحداث الأمنية في الأيام الأخيرة”، معتبراً أن ما حدث “خلال الأيام الأخيرة كان ممارسات أمنية وليست شعبية”.

Iran Momentum@IranMomentum

Footage:
Today 19.11.19, ,
Clashes between protesters and the security forces who are shooting at unarmed people.

Embedded video

بدوره، اعتبر علي ربيعي، المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، تلك الاحتجاجات أعمال شغب. وقال الأربعاء، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء فارس: “قلت إن أعمال الشغب لن تستمر أكثر من يومين . فالعنف وأعمال الشغب في الشوارع تهمش أصوات الاحتجاجات السلمية ، وهذا التهميش هو ما يريده الإرهابيون وأصحاب النوايا السيئة”، بحسب تعبيره.
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