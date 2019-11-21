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بريطانيا تدعو العراق لاستشارة أممية لتشريع قانون انتخابي جديد

دعت المملكة المتحدة، الاربعاء، العراق الى استشارة الأمم المتحدة لتشريع قانون انتخابي جديد.

وقال السفير البريطاني في العراق ستيفن هيكي في تغريدة له بموقع تويتر “جرى الاجتماع الاول مع رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي على نحو جيد للغاية”.

وأضاف “أكدت على الحاجة لتشريع قانون انتخابي جديد بمشورة الامم المتحدة، لضمان المصداقية والشفافية وتلبية مطالب العراقيين”.

وأنهى مجلس النواب العراقي، يوم الثلاثاء، القراءة الاولى لمشروع قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، كما أنهى القراءة الاولى لمشروع قانون انتخابات البرلمان.

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