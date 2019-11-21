تقرير بريطاني : أثرياء داعش في تركيا يخططون للعودة

نشرت صحيفة التلغراف البريطانية ، تقريراً الأربعاء ، أشار إلى أن قادة داعش الأثرياء المتواجدين في تركيا، يخططون لعودة التنظيم الإرهابي.

تحت عنوان “جهاديون أثرياء يُخططون لعودة داعش” لفتت مراسلة شؤون الشرق الأوسط جوزيه إنسور إلى أن “قادة دواعش ، بحوزتهم مبالغ طائلة ، وموجودون راهناً في تركيا يخططون لعودة التنظيم”، بحسب ما أفاد مسؤول استخباراتي بارز.

وقالت المراسلة إن اللواء الركن سعد العلاق، رئيس الاستخبارات العسكرية العراقية، قال إن بلاده أعطت أنقرة ملفات تتعلّق بتسعة من قادة داعش، ومن بينهم كبار ممولي التنظيم. وأضاف العلاق أن من بين هؤلاء مجموعة من كبار ممولي التنظيم، يمتلكون أموالا طائلة ويشكلون خلايا في تركيا.

كما أشار العلاق إلى أن الكثير من قادة التنظيم تمكنوا من الفرار من آخر معاقل التنظيم في الباغوز، شرقي سوريا بعد تقديم رشى لعناصر في قوات سوريا الديمقراطية.

إلى ذلك، قال إن “سجناء التنظيم يخططون لعمليات هروب من سجون ومخيمات في مناطق مختلفة من سوريا والعراق”.

يذكر أن الرئيس دونالد ترمب، كان أعلن في 6 أكتوبر/ تشرين الأول عن انسحاب نحو ألف جندي أميركي من شمال شرق سوريا، حيث حافظت هذه القوة على سلام هش بين تركيا المجاورة والمقاتلين الكورد السوريين.

وبعيد الانسحاب الأميركي، شنت تركيا عملية عسكرية ضد المقاتلين الكورد الذين قادوا القتال ضد داعش ، وهم يديرون سجونا تضم مقاتلين تابعين للتنظيم في منطقتهم (غرب كوردستان) التي تتمتع بحكم ذاتي في شمال سوريا.