حقيقة الانباء حول احتجاز عزت الشابندر في مطار دبي

نفى السياسي المستقل والنائب السابق عزت الشابندر، الخميس، خبر اعتقاله في مطار دبي بدولة الامارات العربية المتحدة.

وذكر الشابندر في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن “بعض وسائل الإعلام المغرضة، اشاعت بان سلطة المطار بدبي تحتجز عزت الشابندر في اوتيل في المطار”.

وأضاف، انه ” بدوري اكذب هذا الخبر جملة و تفصيلا و لازلت في مدينة دبي في زيارة خاصة”.

وكانت وسائل إعلام محلية، قد تداولت في وقت سابق، ، خبرا عن اعتقال السياسي العراقي عزت الشابندر في مطار دبي، خلال زيارته لدولة الامارات، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

ا.ح