رئيس هيئة إستثمار بغداد ومحافظ بغداد في زيارة ميدانية الى أحد المشاريع السكنية الإستثمارية

في إطار الزيارات الميدانية التي يقوم بها رئيس هيئة إستثمار بغداد للمشاريع الإستثمارية زار المهندس شاكر الزاملي يوم أمس الأربعاء الموافق ٢٠١٩/١١/٢٠ مجمع نجمة بغداد السكني يرافقه محافظ بغداد المهندس محمد جابر عطا وقائممقام قضاء أبو غريب للإطلاع على أهم مراحل العمل في المشروع والتطورات التي وصل اليها ونسب الإنجاز التي حققها مؤخراً . إذ أثنى الزاملي والحاضرون على الجهود والعمل الدؤوب المبذول من قبل القائمين على المشروع ( شركة نجمة بغداد والمستثمر ياسر جاسم ) لإنجازه وفق السقف الزمني المحدد له .

يتكون المجمع الكائن في منطقة العامرية / مجاور كلية الزراعة من ٩٤٣ وحدة سكنية متكاملة الخدمات بمساحة ٢٥٠م٢ للوحدة و مدارس أنموذجية ومركز صحي ومركز تسوق وجامع ومحال تجارية ومساحات خضراء مع موقف للسيارات . كما يضم المشروع وحدات لمعالجة الأمطار ومنظومات الغاز والمياه الحديثة والمتطورة .

يذكر بأن المشروع مَثَلَ إضافة مميزة لمشاريع القطاع السكني الإستثماري فهو من أوائل المشاريع ذات البناء الأفقي المنفذة في العاصمة بغداد كما تتسم وحداته بتصاميمها الحديثة ذات الكلف الواطئة التي ستعمل على التخفيف من أزمة السكن وخدمة شريحة كبيرة من المواطنين فضلاً عن تخفيفها للإختناقات الموجودة في المركز والمساهمة الى حد كبير في تنفيذ خطط الهيئة بالتوسع نحو الأطراف وإنشاء المشاريع المتنوعة فيها مما يساهم بالتالي في خدمة أبناء هذه المناطق وتوفير فرص العمل المناسبة لهم .