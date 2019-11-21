رائد فهمي يلتقي وفداً من الآباء الدومينيكان

استقبل الرفيق رائد فهمي، سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، وفداً من الآباء الدومينيكان ضم الأب أوليفييه بوكيون، الممثل السابق للفاتيكان في البرلمان الأوربي والأب رامي سيمون الدومينكي، مدير أكاديمية بغداد للعلوم الإنسانية، والأب الدكتور فيليب هرمز خوشابا، رئيس تحرير مجلة الفكر المسيحي.

وجرى في اللقاء تبادل الاراء في شأن الأوضاع في العراق والمنطقة وتطوراتها وارتفاع مطالبات شعوب المنطقة بالعدالة الاجتماعية والعيش الكريم وتعزيز الانتماء الوطني. وتم التأكيد في اللقاء على ضرورة تحقيق الأمن والسلام في المنطقة واحترام حقوق الإنسان وضمان الحريات العامة وتركيز الجهود على مكافحة الفقر وتوفير الخدمات الأساسية ونشر ثقافة السلام واحترام الآخر ونبذ كل أشكال التمييز. وأعرب الطرفان عن الرغبة في مواصلة اللقاءات والعمل على المشتركات الوطنية والانسانية. حضرت اللقاء الرفيقة شميران مروكل عضو المكتب السياسي للحزب.