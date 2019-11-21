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عالية نصيف تطالب بفتح تحقيق حول تورط ضباط في وزارة الداخلية بإدخال مخدرات

جددت النائبة عالية نصيف مطالبتها لهيئة النزاهة والادعاء العام بفتح تحقيق في قضية تورط شخصيات وضباط في وزارة الداخلية بإدخال مخدرات الى البلد .

وقالت في بيان اليوم :” سبق وأن كشفنا بالأسماء عن ضباط فاسدين في وزارة الداخلية يسهلون ادخال مادة الكريستال المخدرة بالإضافة الى قيامهم بغسيل الأموال والعديد من الجرائم بالتعاون مع مدير احدى شركات التحويل المالي، وكل هؤلاء كانوا محميين من شخص كان يشغل منصبا رقابيا “.

واضافت نصيف :” اذا كانت الحكومة والجهات الرقابية جادة في تلبية مطالب المتظاهرين في مكافحة الفساد وإحالة الفاسدين الى المحاكم المختصة، فالأجدر بها العودة الى كل بياناتنا وتصريحاتنا السابقة التي تتضمن معلومات وأدلة على جرائم هذه العصابات والتي لم يتخذ اي اجراء بشأنها لغاية اليوم “.

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