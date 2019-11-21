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مسؤول عراقي: بامكان البرلمان تغيير الحكومة بنصف ساعة لكن لن يتم قلب النظام

اكد مستشار الامن الوطني العراقي فالح الفياض، الاربعاء، ان القضية الكوردية واحدة من اكبر قضايا الشرق الاوسط، واحدى اسباب عدم الاستقرار في المنطقة.
حديث الفياض جاء بكلمة في اعمال منتدى (السلام والأمن في الشرق الأوسط) والذي ينعقد في الجامعة الأمريكية بمحافظة دهوك.
وقال الفياض وهو رئيس هيئة الحشد الشعبي، “بامكان اقليم كوردستان ان يؤدي دوراً مهماً في حل مشاكل العراق، وعند تعديل الدستور ينبغي ان يتم مراعاة حقوق كافة الاطراف”.
واضاف “كما يعاني اقليم كوردستان من مشاكل داخلية كذلك المناطق العراقية الاخرى لديها مشاكل داخلية والصراع الامريكي الايراني احد هذه المشاكل”.
وتطرق الفياض للاحتجاجات القائمة في البلاد، حيث اكد أن البرلمان في اطار نظام ديمقراطي قادر على تغيير الحكومة خلال نصف ساعة، لكن لا يجب قلب النظام من أجل تحقيق المطالب التي يطالب بها المتظاهرون”.
وتابع “يجب ان يتم الاعتناء بمطالب الجيل الجديد، حيث ان المحتجين تتراوح اعمار اغلبهم ما بين 15- 25 عاماً”.

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