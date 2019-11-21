وزير الثقافة العراقي “مستغرب” من قرار استقدامه قضائيا

أصدر وزير الثقافة والآثارعبد الامير الحمداني، يوم الاربعاء، بياناً بشأن امر استقدامه من قبل القضاء العراقي.

وذكر بيان من المكتب الاعلامي لوزير الثقافة تلقته ان “الحمداني استقبل باستغراب ما تناقلته وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي بصدور امر استقدام ضده وفق المادة سادسا من قانون الشواطئ بداعي تجاوزه على محرمات النهر في مدينة الناصرية”.

واكد الحمداني، “عدم صحة هذا الاتهام مطلقا”، مبيناً أن “هناك جهات من اصحاب النوايا السيئة قاموا بتضليل القضاء بتقديم معلومات مضللة له وإلا ليس من المعقول ان يتخذ القضاء الذي عرفنا حياديته ونزاهته قرارا دون ان يتأكد من الحقيقة ودون ان يكون هناك أي تجاوز مهما كان نوعه”.

وشدد على “وسائل الاعلام التي روجت للخبر ان تقوم بالاستقصاء عن الحقيقة ونشر ما تتوصل اليه بكل حرفيه وحيادية”.

ولفت الى انه “سيمثل امام القضاء لإثبات عدم صحة هذا الاتهام جملة وتفصيلا”، مؤكدا “دعمه الكامل لاجراءات القضاء في ارساء قواعد العدل في بلدنا”.