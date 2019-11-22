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البرلمان يصدر توضيحا بشأن الحد الادنى للراتب التقاعدي في العراق

اعلنت اللجنة المالية النيابية يوم الخميس ان ما يزال الحد الادنى للراتب التقاعدي في البلاد 400 الف دينار اي ما يزيد عن 300 دولار امريكي.

وذكرت اللجنة في بيان اليوم انه “اشارة الى ما تم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي، والقنوات التلفزيونية بأن الحد الادنى هو 500000 الف دينار عراقي، وان اصحاب الدرجات الخاصة هم المستفيدون”.

واوضحت اللجنة في بيانها ان الحد الادنى للمتقاعد عن خدماته ما زال يقرأ 400000، وحسب المادة (رابعا / ب)، والزيادة 100 الف دينار جاءت بعنوان حسين معيشة، ولهذا فإن اصحاب القوانين الخاصة لم يتم شمولهم بتلك الزيادة.

وصوّت مجلس النواب العراقي يوم الاربعاء على مشروع قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم ٩ لسنة ٢٠١٤.

وقال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي خلال الجلسة ان: عدد الدرجات الوظيفية لسنة 2020 ستكون (202) الف درجة وعدد الدرجات الوظيفية لسنة 2021 ستكون (29) الف درجة بعد تنفيذ قانون التقاعد الموحد المصوت عليه.

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