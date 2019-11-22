التربية العراقية توجه جملة دعوات للكوادر التعليمية والطلبة المعتصمين وتحذر

دعت وزارة التربية العراقية الكوادر التتعليمية والطلبة المتواجدين في ساحات الاعتصام والتظاهر الى الالتزام الدوام الرسمي.

وذكر بيان للوزارة، “… تؤكد على ان ساحات التظاهر حق كفله الدستور فأن تحصيل العلم والمعرفة واجب بل انه فريضة في الشرائع السماوية فكلاهما تعبر عن السلوك الوطني القويم لذا فأن علينا جميعاً ان نؤدي واجبنا اولاً من خلال انتظام الدراسة والسعي الجاد لتحصيل العلم والمعرفة”.

واضاف “وعليه تهيب وزارة التربية بابنائها التلاميذ والطلبة والملاكات التعليمية والتربوية الالتزام بالدوام والمواظبة عليه، كما تناشد الهيئات الاجتماعية والمهنية والثقافية ومجالس الاباء والمعلمين واولياء الامور بالتعاون جميعاً من اجل ديمومة العملية التربوية ضماناً لمستقبل آمن ومزدهر للأجيال”.

وذكر البيان انه تم خلال اجتماع مع المديرين العامين في المحافظات واجتماع اخر لهيأة الرأي وتم اتخاذ عدد من الاجراءات اهما:

1- استكمال الساعات الدراسية المقررة بموجب المادة (17) من قانون وزارة التربية رقم (22) لسنة 2011 والتي تنص على ان (لاتقل مدة العام الدراسي لمراحل التعليم عن (32) اسبوعا عدا العطلة ولا تقل ساعات الدراسة الاسبوعية عن (30) ساعة والتي تمثل الحد الادنى المطلوب من الكفايات العلمية والمعرفية والمهارية التي تؤهل التلاميذ والطلبة للانتقال الى المرحلة الاعلى ) .

2- تقليص عطلة نصف السنة للعام الدراسي الحالي .

3- تنظم ادارات المدارس دروساً اضافية لأكمال المنهج الدراسي المقرر .

4- إجراء الامتحانات المدرسية للفصل الاول وفقاً للسياقات المعتمدة .

5- تتحمل المديريات العامة للتربية والمديرية العامة للاشراف التربوي وادارات المدارس مسؤولية تنفيذ ما ورد في اعلاه وبخلافه تطبق القوانين والانظمة والتعليمات النافذة