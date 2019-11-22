التربية تصدر قراراً يخص الراسبين و”تحسين المعدل”

قررت هيأة الرأي في وزارة التربية، اليوم الاربعاء، اعادة العمل بنظام المحاولات للراسبين سنتين متتاليتين عام 2017/2018.

كما صوتت هيأة الرأي على قرار تحسين المعدل الناجحين في الدور الاول فقط واعادة جميع المواد.