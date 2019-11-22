التربية تصدر قراراً يخص الراسبين و”تحسين المعدل”

قررت هيأة الرأي في وزارة التربية، اليوم الاربعاء، اعادة العمل بنظام المحاولات للراسبين سنتين متتاليتين عام 2017/2018.
كما صوتت هيأة الرأي على قرار تحسين المعدل الناجحين في الدور الاول فقط واعادة جميع المواد.
قررت هيأة الرأي في وزارة التربية، اليوم الاربعاء، اعادة العمل بنظام المحاولات للراسبين سنتين متتاليتين عام 2017/2018.
كما صوتت هيأة الرأي على قرار تحسين المعدل الناجحين في الدور الاول فقط واعادة جميع المواد.
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