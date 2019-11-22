الداخلية تنشر تحركات التظاهرات في العراق وحجم الاصابات

اصدرت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، بياناً بشأن التظاهرات وأهم الحوادث والفعاليات منذ يوم امس الاربعاء ولغاية عصر اليوم.

وذكرت الوزارة في بيان عبر نقاط جاء فيه:

1- أمنت قواتنا الامنية (5) تظاهرات في العاصمة بغداد وتجمع واحد،اصيب خلالهما منتسبين اثنين و8 مدنيين باصابات مختلفة تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، كما أقدمت مجموعة على الاعتداء على احد منتسبي الشرطة الاتحادية خلال تواجده في ساحة التحرير أثناء إجازته، وخلال محاولة نقله الى المستشفى من قبل إسعاف تابعة للدفاع المدني هاجمت مجموعة هذه العجلة وأخذتها مع المنتسب، حيث وجدت العجلة وبداخلها المنتسب الذي تعرض الى طعنات عدة بالات جارحة، وهو الآن بحالة حرجة جداً.

2- كما أمنت قواتنا الامنية تظاهرات في محافظات (الديوانية، ديالى، بابل، ذي قار،النجف، كربلاء، المثنى، واسط، البصرة)

3- اصيب احد منتسبي الجيش العراقي و7 من قوات الشرطة بعد تعرضهم للرمي بالحجارة وقناني المولوتوف من قبل مجموعة داخل المتظاهرين في ساحة التربية بمحافظة كربلاء المقدسة وبحكمة الاجهزة الامنية والتوجيهات الصادرة لها تم احتواء الموقف وكان التعامل مع المتظاهرين بصورة سلمية من قبل الاجهزة الامنية رغم تعرضهم للاعتداء.

4- تعرض دار منتسب في مكافحة فض الشعب الى رمي رمانة يدوية في محافظة بابل، مما ادى الى حصول اضرارا في الباب الخارجي للدار دون اصابات،

5- بعد ان امنت القوات الامنية الاعتصام الذي كان في بوابة مطار كربلاء الدولي (قيد الانشاء) انتهى هذا الاعتصام ورفع سردقين كانا منصبوين هناك دون حادث يذكر .

6- تم العثور على جثة متفسخة في دار احد النواب التي تعرضت للحرق بتاريخ 26 تشرين الاول 2019 في مركز مدينة الحلة اثناء التظاهرات وبعد قيام اصحاب الدار بتنظيفها من اثار الحرق، وبعد المعاينة الاولية للجثة تبين ان سبب الوفاة الغازات السامة اثر الحريق الذي تعرضت لها الدار اعلاه .

7- القت الاجهزة الامنية القبض على احد المتهمين بحادثة قتل مفوض شرطة في محافظة كربلاء المقدسة، وقد قرر السيد قاضي التحقيق توقيف المتهم وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب .

8- نفذ طيران الجيش ضربات جوية بالمنطقة الصحراوية جنوب منطقة الصكار بمحافظة الانبار، وقد اسفرت الضربات عن تدمير عجلة مفخخة نوع بيك بيضاء وخزان ماء ووكر للارهابيين بداخله دراجتين ناريتين.

9- القت القوات الامنية القبض على احد المتهمين بعد ان اقدم على تزوير شهادة وفاة لابنه الذي قتل اثناء قصف جوي عراقي على ذراع دجلة لاستهداف عصابات داعش الارهابية خلال ايام التحرير، حيث قام بتغير سبب الوفاة الى قصف عشوائي، وقد القي القبض على هذا المتهم بالتزوير وبصحبته الشهادة المزورة التي نظها لابعاد الشبه عنه .