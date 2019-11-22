Posted on by

الشابندر يرد على الخزعلي: لا تستغلوا هذه الاشاعة لحسابات خاصة

نفى السياسي العراقي عزت الشابندر، احتجازه في الامارات، في تأكيد هو الثاني من نوعه خلال ساعات.
وسبق ان ذكرت وسائل اعلام محلية منها قناة العهد التابعة لعصائب اهل الحق بقيادة قيس الخزعلي، ان الامارات “تختطف” عزت الشابندر في مطار دبي.
إلا ان الشابندر نفى هذه المعلومات في تغريدة اولى جاء فيها:

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close