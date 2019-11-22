الشابندر يرد على الخزعلي: لا تستغلوا هذه الاشاعة لحسابات خاصة

نفى السياسي العراقي عزت الشابندر، احتجازه في الامارات، في تأكيد هو الثاني من نوعه خلال ساعات.

وسبق ان ذكرت وسائل اعلام محلية منها قناة العهد التابعة لعصائب اهل الحق بقيادة قيس الخزعلي، ان الامارات “تختطف” عزت الشابندر في مطار دبي.

إلا ان الشابندر نفى هذه المعلومات في تغريدة اولى جاء فيها:

اشاعت بعض وسائل الاعلام المغرضة بان سلطة المطار بدبي تحتجز عزت الشابندر في اوتيل في المطار .

بدوري اكذب هذا الخبر جملة و تفصيلا و لازلت في مدينة دبي في زيارة خاصة — عزت الشابندر (@IAlshabandar) November 21, 2019

احتجاز محمد بن زايد للسياسي العراقي عزت الشابندر يشبه ما قام به محمد بن سلمان باحتجاز رئيس وزراء لبنان سعد الحريري ، لكن الاحمق فاته ان الإمارات ليست السعودية وان العراق ليس لبنان. — قيس الخزعلي (@Qais_alkhazali) November 21, 2019