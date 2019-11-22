Posted on by

العثور على جثة رجل دين في اربيل

عُثر اليوم الخميس، على جثة خطيب وامام احد جوامع مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الخميس، قضى في ظروف غامضة داخل احدى البنايات وسط المدينة.
فقد تم العثور، بعد ظهر الخميس، على جثة رجل الدين البارز في اربيل يوسف احمد شيخ بزيني امام وخطيب جامع حاجي عاصي، داخل بناية وسط اربيل، من دون التوصل لاسباب وفاته لحد الان.
ووفقا للمعلومات فان الشرطة فتحت تحقيقا في الحادث.
ويوسف احمد فضلا عن كونه اماما وخطيبا فهو مدرس اعدادية ورشح نفسه في انتخابات مجلس النواب العراقي الاخيرة كشخصية مستقلة عن محافظة كركوك، وهو احد اقارب القائد العسكري في الاتحاد الوطني الكوردستاني وستا رسول.

,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close