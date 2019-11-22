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العراق يبحث الاسراع بربط كهربائه مع مجلس التعاون الخليجي

بحث العراق مع مجلس التعاون الخليجي، لأربعاء، الاسراع بربط كهربائه مع دول المجلس.

وقال السفير العراقي لدى السعودية قحطان طه في تغريدة بموقع تويتر “بحثنا مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني تفعيل خطة العمل المشتركة بين الجانبين، وضرورة الإسراع بالربط الكهربائي بين العراق ودول المجلس”.

واضاف انه بحث ايضاً دخول الشركات الخليجية للعراق والمشاركة في الاستثمار والأعمار.

وأعلنت ايران يوم الثلاثاء انها ستواصل تصدير الكهرباء للعراق في حال طلب تمديد عقد التوريد الذي ينتهي عقب 45 يوماً.

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