القضاء: اطلاق سراح 2400 في قضايا التظاهرات

أعلن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى، يوم الاربعاء، اطلاق سراح 2400 في قضايا التظاهرات.

وقال في بيان ان “عدد المطلق سراحهم في قضايا التظاهرات بكفالة او بالإفراج بلغ 2400 لغاية هذا اليوم”.