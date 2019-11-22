القضاء العراقي يفرج عن قرابة 2500 محتج

أعلن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى يوم الخميس عن عدد المفرج عنهم الموقوفين عن أحداث التظاهرات.

وذكر بيان رسمي له أن “عدد المطلق سراحهم في قضايا التظاهرات بكفالة او بالافراج بلغ (2400) منذ بدء التظاهرات لغاية هذا اليوم”.