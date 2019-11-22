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انطلاق حملة امنية واسعة غرب الانبار تستمر يومين

كشف مصدر امني في قيادة عمليات الانبار ، اليوم الجمعة ، عن انطلاق حملة امنية واسعة النطاق لتفتيش وتأمين وادي قذف والهبارية في الصحراء الغربية للانبار .

وقال المصدر ان”القوات الامنية من الفرقة السابعة وعمليات الجزيرة والحشد العشائري نفذوا حملة امنية لتفتيش وتأمين وادي قذف والهبارية بين قضائي الرطبة والقائم غرب الانبار لمنع استغلال هذه المناطق من قبل العصابات الارهابية”.

واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه ، ان ” مناطق وادي قذف والهبارية ووادي مكر الذيب وام الوز مناطق خطيرة وفيها تضاريس ومنخفضات استغلها تنظيم داعش الارهابي خلال السنوات الماضية في الاختباء والتمركز”.

وبين المصدر ان”القوات الامنية دمرت ثلاثة انفاق وخندق مع تفكيك اربعة عبوات ناسفة بمناطق مختلفة من وادي قذف وهي من مخلفات تنظيم داعش الارهابي خلال الساعات الاولى من انطلاق الحملة الامنية التي تستمر ليومين”.

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