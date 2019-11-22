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برلمان كوردستان يبحث مقترح قانون حماية المنتج المحلي

عقدت رئيس برلمان كوردستان ريواز فائق، الاربعاء، اجتماعا تشاوريا لمناقشة مقترح قانون حماية المنتجات المحلية في اقليم كوردستان، بحضور وزراء الزراعة والتجارة في اقليم كوردستان.

وجرى خلال الاجتماع بحث آلية كتابة مسودة مقترح مواد القانون بشكل مفصل كما أوضحت ريواز فائق وجهة نظرها حول القانون، مبينة ان مقترح القانون له علاقة بالتجارة الدولية وان هذه المسألة لها تأثير كبير على القانون، لذلك من الضروري الالتزام بالفقرة الـ3 من المادة 110 من الدستور العراقي.

ونوهت الى ضرورة عدم الخروج من المبدأ العام للفقرة، مضيفة انه “حاولنا صياغة قانون لاقليم كوردستان لحماية المنتج المحلي في الاقليم من المنتجات المستوردة”.

كما وأوضح كل من وزيري الزراعة والتجارة وجهة نظرهما حول مقترح القانون لعدد من اعضاء برلمان كوردستان واللجان ذات الصلة، وتقرر ان يعقد اجتماع آخر الاسبوع المقبل لمناقشة الفقرات التي تم اجراء التغييرات عليها.

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