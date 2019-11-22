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تطور جديد بشأن فتح مواقع التواصل الاجتماعي في العراق

أعلنت وزارة الاتصالات، اليوم الخميس، استحصالها الموافقات الرسمية الخاصة برفع الحجب عن مواقع التواصل الاجتماعي بشكل نهائي.
وحجبت السلطات العراقية مواقع التواصل الاجتماعي بالتزامن مع انطلاق التظاهرات المستمرة في البلاد منذ بداية تشرين الاول الماضي. وقطعت ايضا خدمة الانترنت في عديد من الايام.
وذكر بيان للمكتب الاعلامي لوزير الاتصالات نعيم الربيعي، أن “الوزارة استحصلت الموافقات الرسمية الخاصة برفع الحجب عن مواقع التواصل الاجتماعي بشكل نهائي”.

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