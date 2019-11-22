طريق الشباب (حلقة ثقافية) لاتضيًع وقتك !

د. رضا العطار

ليس شيء ادعى الى الحسرة والالم من رؤية الشاب وهو قاعد في المقهى يتثاءب، او يتطلع الى المارة من رجال ونساء وكأن عقله خواء، لا يجد مما يشغله شيئا من مهام هذه الحياة. وتزيد الحسرة والالم عندما نجد انه قد استعان بشاب آخر، وقد قعد كلاهما يلعبان احد العاب الحظ، فيقضيان وقتهما في قتل الوقت.

وتزيد الحسرة اكثر واكثر عندما اسأل احدهما عن قيمة هذه اللعبة مستنكرا فيجيبني بانه لا يلعب للنقود وانما يلعب للتسلية. كأن ضياع قرش من نقوده اغلى عليه من ضياع ساعة من حياته. مع ان القرش يمكن ان نسترده اما الساعة فلن تسترد.

وهؤلاء الشباب يعيشون في سأم قد احدثته لهم الحياة الخاوية. ولذلك يفرون من هذا السأم الى انواع من التسلية، ترفه عنهم. وليس بعيدا ان يقعوا بعد ذلك في المنكرات المدمرة من باب الترفيه ايضا.

ان المرض الاصلي الذي يشكوه هذا الشاب الاجوف، من حيث لا يدري، هو انه لم يعن في الماضي بتثقيف عقله بمختلف الثقافات والاتجاهات الفكرية الرائدة، وفي مقدمتها الثقافة الوطنية، فلا تفوته قراءة الجريدة اليومية ومتابعة ما يجري في بلاده من اوضاع سياسية محلية واقليمية ودولية، ولم يسمح ان يبقى رأسه خاويا كالغرفة العارية، ليس بها أثاث، يشغل فراغها، لانه لا يهتم بقراءة الجريدة ولا يقتني كتابا، ولا يسأل عن المشاكل السياسية والاجتماعية كي يتعلم ويستفيد، هذا الشاب عندما يصل الى مرحلة الشيخوخة لا يجد امامه غير اليأس، قهو يتعفن في وحدته النفسية والذهنية الى ان يبلى فيموت.

لهذا يجب على كل شاب ان يثقف عقله ويهتم بالجريدة والكتاب، كما يجب عليه ان يرتفع بلغته الى المعاني الدقيقة السامية التي تحول بينه وبين التبذل الرخيص من الكلمات التي كثيرا ما تجرًه الى اخلاق مبتذلة رخيصة.

يجب ايها الشاب ان تثقف عقلك وتصقله حتى تجعله غاليا عزيزا وليس رخيصا مبتذلا.

* مقتبس من كتاب طريق المجد للشباب للعلامة سلامة موسى.