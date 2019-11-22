طهران تقحم السليمانية بقضية الاحتجاجات في إيران

نشرت الوكالة الرسمية الايرانية “ارنا” صورة عنونتها بـ”حكاية نساء قدمن الى ايران للفوضى”.

وعلقت الوكالة على الصورة بان النساء هنّ من يقدن الاضطرابات في ايران ويشجعن الناس على الاحتجاج وهذا يطرح تساؤلا بشأن دور تلك النسوة في المدن المختلفة من البلاد.

وفي هذا الصدد اشارت الوكالة في خبرها الى امرأة تُدعى “فاطمة داوند” والتي تم اعتقالها اثناء محاولتها مغادرة ايران.

وذكرت الوكالة انه وفق المعلومات التي ادلت به “داوند” خلال التحقيقات معها فإن الاخيرة على تواصل مع المعارضة الايرانية في محافظة السليمانية في اقليم كوردستان بقصد اثارة الفوضى.

وبحسب الوكالة ايضا فان هناك نسوة اخريات متورطات مع “داوند”.