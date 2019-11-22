كيف أثر حجب مواقع التواصل الإجتماعي على دخل العراقيين؟

قالت المنظمة العراقية لقياس جودة الإتصالات، الخميس، إن العراقيين إضطروا إلى الإعتماد على الإتصال التقليدي عبر شركات الهاتف النقال بسبب حجب مواقع التواصل الإجتماعي من قبل الحكومة العراقية.

وذكرت في بيان صحفي أن “مؤشرات وتقارير محلية أشارت إلى وجود واردات تجاوزت الـ65 مليون دولار بالنسبة لشركات الهاتف النقال التي لجأ إليها المستخدمون بسبب ضعف الإنترنت وحجب الحكومة لمواقع التواصل الإجتماعي”.

وأضافت أن “هذه الواردات هي ثقل وعبئ على المستخدمين الذين إضطروا للعودة إلى الإتصال عبر شبكات الهاتف النقال”، مبينة أن “هذا جزء من الفساد الحكومي الذي تُمارسه الحكومة العراقية في أوقات الأزمات”.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع قالت المنظمة إن “إستمرار حجب الحكومة لتطبيقات الواتساب والتليغرام والإنستغرام والفيس بوك وتويتر، أثر سلباً على دخل العراقيين الذين يضطرون من جديد إلى إعتماد وسائل التواصل التقليدية عبر شركات الهاتف النقال، وهذه الشركات بالأساس تبيع كارتات الشحن بأسعار مرتفعة”.

وأضافت أن “الحكومة تعلم جيداً بأن حجب هذه التطبيقات يُمكن كسره، لكن هذا يتسبب بضعف في الإنترنت، لذا يضطر المواطن إلى الإتصال عبر السيم كارد، مما يُكلفه الكثير من المبالغ”.

وأشارت المنظمة إلى أن “شركات الهاتف النقال تضغط على الحكومة العراقية من أجل عدم رفع الحظر عن التطبيقات، وهذا فساد آخر تُمارسه الحكومة مع هذه الشركات”.