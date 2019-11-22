مالية اقليم كوردستان توقف توزيع الرواتب مؤقتا

بحسب جدول توزيع الرواتب على الموظفين والعاملين في الدوائر والمؤسسات في حكومة في اقليم كوردستان فإن لن يتم توزيع الرواتب على ان يتم استئناف الدفع الاسبوع المقبل.

والى الان لم يتسلم الموظفون والعاملون لدى القطاع العام في الاقليم راتب شهر آب الماضي.

وتوقف دفع الرواتب لشهر آب في وقت لا يزال مصير ثلاثة رواتب للعام الحالي مجهولا.

وأصدر وزير المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان يوم الاربعاء توضيحاً بشأن رواتب موظفي الاقليم.

وقال آوات جناب نوري في بيان له ان الحكومة الاتحادية لم ترسل رواتب اشهر (1-2-3) من العام الماضي 2018 الى الاقليم.

واشار الى ان ذلك تسبب في تأخر صرف رواتب ثلاثة أشهر من عام 2019، وذلك لأن بغداد لم تلتزم بتعهدها بارسال رواتب الأشهر الثلاثة.