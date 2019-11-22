محتجون يحاولون اقتحام جامعة في ذي قار ويحرقون استعلاماتها

اضرم محتجون النار مساء الخميس بجامعة العين في محافظة ذي قار جنوبي العراق.

وقال مراسلنا، ان محتجين اضرموا النار باستعلامات جامعة العين في محافظة ذي قار وحاولوا اقتحامها لحرقها بالكامل.

واضاف ان القوات الامنية حالت دون دخول المحتجين بعد تفرقتهم.

والجامعة تابعة لحزب الدعوة الاسلامية.

واقدم مجهولون على اضرام النيران بمبنى تابع مديرية شؤون العشائر التابعة لوزارة الداخلية.

وقال مراسلنا، ان مجهولين اشعلوا مساء اليوم النار في مديرية شؤون العشائر وأجزاء من مركز تجاري- مول- واقع بالقرب من المديرية في الحي العسكري بمدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار.