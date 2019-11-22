من فمكم تدانون وعلى ماذا تراهنون ياحكومة القنص وسياسي الغركة والخردة

د.كرار حيدر الموسوي

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا من لقاء تلفزيوني يظهر فيه رئيس تحالف الفتح هادي العامري، وهو يعترف بتهديد الكتل السياسية للقضاء العراقي، مما اضطره للرضوخ عدة مرات لهم.وأشار العامري خلال لقاء بقناة الحرة إلى أنهم كسياسيين مارسوا الضغط على القضاء من أجل منع تفعيل بعض الملفات بدعوى أنها تستهدف أطرافاً معينة,وجاءت اعترافات العامري في وقت يطالب فيه المتظاهرون في مختلف مدن العراق بضمان استقلال القضاء ومحاكمته للفاسدين وإدانتهم

دولة ابنص دولة والحصيلة دولة بلا دولة-مفتي ديار حكومة القناصة والقتل***أفاد مصدر مسئول من محافظة نينوى، اليوم الأربعاء، أن جهات مُسلحة تابِعة للوقف الشيعي تستولي صباح اليوم على اكثر من 80 محلً تجاري في اسواق الموصل القديمة تابعة لنظيره الوقف السني وتعمد إلى إخراج مؤجريها منها تحت تهديد السلاح وقال المصدر في حديث لـ”يس عراق” إن “ذلك يأتي ذلك مُكملاً لعِدة تجاوزات للوقف اعلاه استقطعوا من خلالها مجموعة من الاراضي والاملاك التابعة للوقف السني بعد ان عملوا على تحويل اجناسها وملكيتها لصالحهم مستفيدين من صمت الحكومة المحلية تارة ونفوذهم في بغداد تارة أخرى وأضاف أن “هناك امتعاض كبير لدى أصحاب هذه المحلات وقد وصل الموضوع إلى المحافظ منصور المرعيد ولغاية الان لا يوجد حل

على ماذا تراهن حكومة القتل والقنص؟ “أيها المتظاهرون الأبطال: أحد العوامل الذي تعول عليه الأحزاب الحاكمة هو الطقس”.

“إنهم ينتظرون الأمطار.. فاستعدوا لهم بأكياس النايلون والمشمع، لتحموا به أنفسكم”، “ليش هو المبلل والذي يواجه خراطيم المياه.. يخاف من المطر؟! وإلي يواجه القنابل والرصاص بصدر عار يخشى من رذاذ؟”,,,,,

الحق يعلوا ولايعلى عليه :اسرفت حكومة القنص بما تدعيه اصلاحات ومكاسب ومقابل العنف المفرط ضد التظاهرين وقنص وقتل وقنابل صوت ودخان دلالة على غيبوبة او شيزوفرينة او زهايمر متقدم او باركنسن سياسي توافقي محاصصتي ارجنتيني! , واجتمعت قوى الشر والبراقع العفنة والاقنعة واصدرت مقترحات من بيت مغتصب في الجادرية ومقاطعة كاملة منهوبة وحبر على ورق وحبرها مزيف ساخت ايران احمر وعجبا !!! الا ترتون يامصاصي الدماء المحصنين بسور الكاتون فما اقبحكم من اشباه رجال مندسين لا عراقين وتم رفض المقترحات مجملا وتفصيلا,واجتمع عادل زوية مع اناس متخمين بالقوزي والباجة والبرياني واولادهم واخوانهم قتلوا بالرصاص الحي والقناص وقنابل الدخان ونسيتم شرف العقال على رؤوسكم الفارغة وكيف بعتم كل ه شيء ومن اجل ماذا ….وفشلت المناورة ولاينتمون هؤلاء ولاي قبيلة او عشيرة ومن فعلها لاشرف ولا ضمير له .

اين شرفكم واين ابوتكم وضميركم ودينكم وطائفتكم وولايتكم للارجنتين وأخجلوا ياجبناء يا خونة وعملاء لاعدائكم وسحقا لكم !!! ماذا يقول عنكم العالم ولن تفلتوا من نقمة العراق وشهدائه الابرار حيث مافتئوا يقولون ولاكن لا انسانية لديكم اطلاقا:::سيادةالرئيس ليلة الامس كنت احلم احلاما كثيرة متشعبة, احلام منبثقة من روحي الفقيرة, احلام قديمة بقدم العراق وجراحه التي ترفض الاندمال, يا سيادة الرئيس حلمت بعراق معافى, واعلم ان هذا الحلم صعب التحقق مع تواجد قافلة من اللصوص, الذين ماتت ضمائرهم, لصوص جبناء كل همهم تخريب وطنهم لمصلحة القوى الظلامية, وصليت ركعتين عند الفجر عسى ان يتحقق هذا الحلم الصعب وقد حلمت بان احصل على وظيفة كبيرة كما يحصل ابنائكم المرفهين دوما, وكما قمتم بتزويج ابنائكم فنحن ايضا نحلم ان نتزوج في عرس كبير, واعزم فيه كل اصدقائي واقاربي, وقررت ان ارقص فيه طويلا انتصارا للحب, وكنت بشوق كبير منتظر موعد مباراة العراق وايران, التي اتوقعها ملحمة كروية, فكما يتاح لكم مشاهدتها انتم وابنائكم المحظوظين, فحلمت ان تتاح لي فرصة مشاهدتها يا سيادة الرئيس اعلم جيدا ان ليس كل ما يتمناه المرء يدركه, لكن لم احلم بالمستحيلات, فلماذا تحرمني من احلامي؟يا سيادة الرئيس كنت انتظر ان تهبني فرص تحقيق احلامي, لكن لم اتوقع عطاءك لي بهذا الحجم الكبير, لقد وهبتني طلقة دخانية استقرت في راسي, لتقطع عني قطار الاحلام, ولتعلن موعد مغادرتي للحياة, فلا عمل ولا زواج ولا حتى مشاهدة مباراة العراق, لقد اعطيتني الموت, لقد كان عطائك كبيرا, اذا جعلتني خالدا مع باقي شهداء الامة نعم انا حزين الان اذا افكر بأمي المسكينة عندما يصلها الخبر, واعلم مدى تعلقها بي, بكيت كثيرا لأني اشتقت لها في اول ليلة لي في قبري,والحقيقة تفرض نفسها انكم جميعا لا أهل لكم وكمعتم امهاتكم وابائكم ورفستم اولادكم وتشبثتوا بالضلال والذل والولاء للمخرفين والابالسة والشياطين.

الداعية الاسلامي الدكتور(شهادة الثانوية والباقي جرك وسوالف على السعلوة والطنطل والعربيد )علي الاديب ادام الله ظلفه ,,,تمزقت اوراقه وبانت حقيقته البالية***صدور أمر استقدام بحق وزير التعليم العالي الأسبق كشفت الهيأة عن صدور أمري استقدام بحق وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، إضافة إلى رئيس جامعة كركوك السابق, دائرة التحقيقات في الهيأة، أشارت في معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة، إلى إصدار محكمة التحقيق المختصة بالنظر بقضايا النزاهة في محافظة كركوك أمري استقدامٍ بحق كلٍّ من وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق ورئيس جامعة كركوك السابق، في قضية مخالفات في عقد مشروع موقع أعمال بوابة جامعة كركوك وأوضحت الدائرة أن قرار الاستقدام في القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيأة وأحالتها إلى القضاء، صدر وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقيِّ.

أبو مندسين ومتمردين ومدفوعين من جهات اجنبية وسيتم معاقبتهم بأشد مايمكن ولافض فوك عدد القتلى 435 والمصابين والجرحى حوالي 18 الف من المتظاهرين ورجال الامن …وكنت البارع فيهم واللامي والجزائري والمالكي والعامري والمهندس ,,,وقاتل اهله واخوانه أما مخبول او مسطول او شارب كبسول او منتول؟؟؟ وهذا وقتهم للتنعثل والتحليل في بودقة القتل والقنص والغدر… الفياض: نحن في نظام ديمقراطي ولا يجب تغيير هذا النظام لغرض تحقيق مطالب المتظاهرين وقال رئيس هيأة الحشد الشعبي فالح الفياض، الأربعاء، إن مجلس النواب في ظل وجود النظام الديمقراطي بالعراق، قادر على تغيير الحكومة والقدوم بحكومة جديدة في ظرف نصف ساعة، مشيراً إلى أنه لا يجب قلب النظام من أجل تحقيق المطالب التي يطالب بها المتظاهرون وقال الفياض في كلمة له، خلال منتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط في كردستان: “يجب أن نعتني بمطالب الجيل الجديد، إذ أن أغلب المتظاهرين تتراوح أعمارهم بين 15- 25 عاماً، والكثير منهم لا يستطيع التعبير بكلمة عن هذه المطالب، أو وصفها بنص. ولا يجب أن نحملهم أجنداتنا والنصوص والتعديلات الدستورية التي نريدها وأضاف: “هناك تهمة بأن التمثيل السياسي محتكر، من خلال جهات سياسية وقوانين ومفوضية انتخابات تزيف نتائج الانتخابات وتابع الفياض: “نحن في نظام ديمقراطي حيث يستطيع البرلمان سحب الثقة عن الحكومة والاتيان بحكومة جديدة خلال نصف ساعة، لذلك يجب أن لا نقلب النظام بغرض تحقيق هذه المطالب” التي يطرحها المتظاهرون ومضى بالقول: “أنا متعاطف مع كل ما يطرحه المتظاهرون، فالفساد يجب أن يحارب، والتمثيل السياسي يجب أن يحسن أيضاً”.

ولفت إلى أن “الوضع الجديد والاستجابة لمتطلبات المتظاهرين هو اصلاح للنظام السياسي نتلقاه بصدق وبشأن وجود تدخل خارجي في العراق، قال الفياض “لا أنكر وجود دور لإيران وأمريكا في العراق ولكن الدور الخليجي أيضاً واضح في الأحداث الأخيرة وأشار الى أن “التقرير الأولي الذي أعلنت عنه الحكومة، تكلم عن استخدام مفرط للقوة. وأي جهة لديها معلومات خاصة بإمكانه أن يقدمها الى القضاء، حيث لا يمكن الاعتماد على المزاج الإعلامي وما يقال في السوشيال ميديا بتحديد من هو القاتل ومن هو البريءحبل الكذب قصير والالتفاف على الحقوق كان تكملة لتوزيع البطانيات واللحاف والتمشدق ببناية الاجتماع المغصوبة واعتبارها الخمس من استحقاق السادة ونسيان نهب منطقة الجادرية!!!متظاهرو التحرير يحرقون نسخة من وثيقة اتفاق الكتل السياسية.. ويصفونه بـ”عدم الشرف ***واظهر مقطع فيديو نشرته مواقع التواصل الاجتماعي قيام بعض المتظاهرين في ساحة التحرير بحرق وثيقة الاتفاق التي وقعت عليها كتل سياسية في منزل زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم يوم أمس وسكت المحتجون البنزين على نخة مكبرة من الوثيقة وقاموا بحرقها، وسط هتافات قالوا فيها: “هذا الشعب كله عرف هاي الوثيقة لا شرف”، على حد قولهم يذكر أن 12 كتلة سياسية أعلنت توقيعها على اتفاق قالت أنه بغرض الإصلاح وتحقيق مطالب المتظاهرين، فيما نفت بعض الكنب توقيعها على نص الاتفاق

كراندايزر الحشد الشعبي وأحد الموالين للارجنتين وبطل الصولة والمتفرج على القتل والقنص والاغتيال حريص ومنبعج فكريا وعقائديا لما يلي::: اعتبر امين عام حركة اهل الحق قيس الخزعلي، الخميس، أن ما وصفه “احتجاز” ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد للسياسي العراقي عزت الشابندر اشبه باحتجاز ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لرئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري

أساتذة ومحامون وطلبة يكتبون مسودة دستور عراقي بخيمة المتظاهرين و رئيس الحكومة عادل عبد المهدي والاحزاب المتسلطة تقول عند استقالة الحكومة يحصل فراغ دستوري وفي خيمة سوف يتم كتابة الدستور لجماهير الاحتجاج والتظاهرات :؟:ضمن فعاليات الضغط على الحكومة العراقية والبرلمان من قبل الناشطين وكإعلان مسبق عن رفضهم اللجنة المشكلة لتعديل الدستور كون أعضائها من الأحزاب والكتل ذاتها التي كتبته في عام 2005، بدأ ناشطون في ساحة التحرير ببغداد، منذ يوم الجمعة الماضي، حراكاً لكتابة مسودة دستور عراقي جديد يتم طرحه في ساحات التظاهر، وذلك من خلال نصب خيمة كتب عليها “هنا سوف يكتب الدستور العراقي”.كما كتب على الخيمة ذاتها دعوة موجهة إلى الأساتذة والمختصين في مجالي القانون والعلوم السياسية وأصحاب الخبرة والمثقفين إلى الحضور لخيمة “تجمع كتابة الدستور العراقي” في ساحة التحرير للمشاركة في الجلسة التي ستبقى مفتوحة حتى إكمال الدستور، وفي نهاية الدعوة كتب “نسخة منه إلى المرجعية الرشيدة”، في إشارة إلى المرجع الديني علي السيستاني الذي أعلن دعمه الكامل للمتظاهرين.وقال أحد المشاركين بنقاشات الخيمة، ويدعى أحمد سمير، حاصل على دكتوراه في القانون الدستوري، في حديث مع “العربي الجديد”، إنّ “النقاشات التي بدأت قبل 6 أيام كانت جدية، وشهدت حضوراً فاق المتوقع”، لافتاً إلى أنّ أساتذة وخبراء ومحامين وطلبة دراسات عليا ومتخصصين شاركوا في الحوارات، التي وصفها بـ”البناءة”، والتي يمكن أن تؤسس بالفعل إلى دستور عراقي جديد خال من التدخلات الخارجية.وأكّد على وجود رفض من قبل ساحات الاحتجاج لما سمي بلجنة التعديلات الدستورية التي شكلها البرلمان، موضحاً أن بعض أعضاء هذه اللجنة يحمل شهادة الإعدادية، متسائلاً “كيف لمثل هذا العضو أن يناقش ويضع مواد دستورية قد تحكم العراق عشرات وربما مئات السنين؟”.أماّ الناشطة، علا عماد، الحاصلة على شهادات خبرة متعددة في دراسات الديمقراطية فقالت لـ”العربي الجديد”، إن “نقاشات خيمة كتابة الدستور لم تكن ولن تكون اجتهادات شخصية”، مشيرة إلى قيام شباب الاحتجاج بجلب عدد مهم من كتب القانون الدستوري والنظم السياسية من أجل دراسة ما فيها من ملاحظات تتلاءم مع الواقع العراقي بشكل معمق وتطبيق الممكن منها.وأضافت “كما تمت الاستعانة ببعض الدساتير في الدول ذات الديمقراطيات الراسخة”، مبينة أن “الاكتفاء بتعديل دستور 2005 يعني العودة لنقطة الصفر لأن القوى ذاتها التي كتبته هي التي ستقوم بتعديله وفقاً لمصالحها، بالإضافة إلى وجود اعتراضات من قبل المتظاهرين بشأن أسماء لجنة التعديلات الدستورية التي شكلها البرلمان، والتي خلت من فقهاء القانون الدستوري والعلوم السياسية، ما دعانا للتفكير بتجاهل كل ما يصدر منها، والاعتماد فقط على ما يكتب في ساحات الاحتجاج”.وحث ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي المختصين إلى المشاركة في نقاشات خيمة كتابة الدستور في ساحة التحرير.وقالت الناشطة عايدة نادر على صفحتها في “فيسبوك”، “الرجاء أخذ الدعوة على محمل الجد”، موجهة الدعوة للمختصين للاستفادة من خبراتهم.كما قال علي عجام على صفحته في “فيسبوك”، “هي دعوة لأهل الاختصاص”، راجياً تلبيتهاً.ونهاية الشهر الماضي شكل رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، لجنة تتولى مهمة اقتراح اجراء تعديلات على الدستور وتقديمها للبرلمان خلال 4 أشهر، إلا أنّ اللجنة تعرضت لانتقادات كبيرة من قبل المتظاهرين وناشطين ومختصين بسبب أسماء أعضائها، فضلاً عن خلوها من ممثلين عن الاحتجاجات، وأساتذة متخصصين في القانون الدستوري والنظم السياسية.واستبعد رئيس البرلمان السابق، سليم الجبوري، خلال مقابلة متلفزة، قدرة لجنة التعديلات الدستورية على إنجاز المهمة المكلّفة بها خلال 4 أشهر، موضحاً أن التعديل يتطلب وقتاً أطول.