اجراء امني جديد في ام قصر بعد اعادة افتتاح مينائه

اتخذت السلطات الامنية في محافظة البصرة اجراءً جديدا بعد وقت قليل من اعادة افتتاح ميناء ام قصر الذي كان بيد محتجين.

وابلغ مسؤول امني “سيكون الدخول لمدينة ام قصر محصورا لمن يحمل بطاقة سكن المدينة، ويتم ابرازها في سيطرة خويسات من اجل المرور”.

قال مسؤولون في ميناء أم قصر إن قوات الأمن العراقية أعادت فتح الميناء الرئيسي بالبلاد، بعدما فرقت بالقوة محتجين كانوا يسدون مدخله اليوم الجمعة.

وذكرت المصادر أن الموظفين تمكنوا من دخول الميناء الواقع قرب البصرة الذي كان المتظاهرون يغلقونه منذ يوم الاثنين لكن العمليات لم تستأنف بعد.

وتوقفت العمليات في أم قصر من 29 أكتوبر تشرين الأول إلى التاسع من نوفمبر تشرين الثاني مع استئناف قصير لها بين السابع والتاسع من نوفمبر/ تشرين الثاني.

ويستقبل الميناء واردات الحبوب والزيوت النباتية وشحنات السكر لإطعام البلد الذي يعتمد بشدة على المواد الغذائية المستوردة.