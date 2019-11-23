اشتباكات بين الامن والمتظاهرين قرب جسر الاحرار ونفي حكومي وقوع قتلى في تظاهرات الجمعة

ساد هدوء حذر ساحات التظاهر وجسور بغداد ، حتى بعد ظهر اليوم اليوم السبت ، بعد ليلة شهدت مواجهات بين قوات الأمن العراقية ومتظاهرين أوقعت العديد من الإصابات ، فيما اعلنت السلطات إعادة فتح طريق السماوة – ناصرية بعد قطعه من قبل محتجي قضاء البطحاء، وقامت القوات الأمنية بإزالة القطع وتنظيف الشارع.

كما تمكنت القوات الامنية من استعادة السيطرة على جزء من جسر الأحرار بعد أن سيطر عليه المتظاهرون بشكل كامل ولفترة قصيرة.

فيما أفادت مصادر ميدانية ، بعد ظهر اليوم ، بإستهداف قوات الأمن المتظاهرين بالرصاص الحي وقنابل الغاز في شارع الرشيد قرب جسر الأحرار في بغداد.

وكانت عمليات كر وفر جرت بين قوات الأمن والمتظاهرين، مساء الجمعة، قرب جسر الأحرار في بغداد، وهو الجسر الذي سيطر عليه متظاهرون بعدما انسحبت قوات الأمن باتجاه البنك المركزي.

وفيما كانت الأنباء نقلت عن مصادر أمنية سقوط 4 قتلى وأكثر من 20 جريحا في اشتباكات الجمعة ، بعد أن فتحت قوات الأمن النار وأطلقت الغاز المسيل للدموع على محتجين خاصة عند جسر الأحرار وسط بغداد ، نفت وكالة الأنباء العراقية تسجيل أي حالات وفاة في ساحات التظاهر في بغداد، أمس الجمعة.

بالتزامن، نفت قيادة شرطة النجف مقتل الناشط المدني أحمد الياسري، وأكدت أن الخبر عار من الصحة.

فيما أفادت المصادر بوقوع مواجهات عنيفة بين متظاهرين في محافظة كربلاء (جنوب بغداد) وقوات من الشرطة أمام مبنى المحافظة، أسفرت عن وقوع إصابات بين المتظاهرين بسبب استخدام القوات الأمنية الغاز المسيل للدموع والرصاص لتفريق المحتجين. وردد المتظاهرون هتافات ضد الأحزاب وإيران وهي نفس الهتافات التي يرددها متظاهرون غاضبون من في ساحة التحرير وسط بغداد والمحافظات العراقية الاخرى .

وتشهد بغداد وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية، تظاهرات عارمة انطلقت منذ الـ 25 من اكتوبر/ تشرين الأول الماضي تخللتها مصادمات مع القوات الأمنية، أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص في صفوف الطرفين، وإصابة الآلاف.

وتعد التظاهرات الاخيرة في البلاد، امتداداً للتظاهرة التي انطلقت مطلع اكتوبر/ تشرين الأول الماضي ، للمطالبة بإجراء إصلاحات دستورية ووزارية، وتوفير فرص عمل، وإلغاء المحاصصة، والكشف عن المتسبب بقتل المتظاهرين.