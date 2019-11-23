اطلاق المرحلة الثانية من الحملة الوطنية لتلقيح الاطفال دون سن الخامسة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت, إطلاق المرحلة الثانية من الحملة الوطنية لتلقيح الاطفال دون سن الخامسة.

وذكرت الوزارة، في بيان صحفي أن “دائرة الصحة العامة في وزارة الصحة، اعلنت ان يوم غد الاحد الموافق 24 تشرين الثاني، موعد تنفيذ المرحلة الثانية من الحملة الوطنية لتلقيح الاطفال دون سن الخامسة بلقاح شلل الاطفال الفموي ثنائي النمط والذي يستمر للفترة من 24-28 تشرين الثاني 2019”.

وقال فراس جبار هاشم، مدير البرنامج الوطني للتحصين في وزارة الصحة، وفقا للبيان، ان “الحملة ستشمل 8 محافظات (بغداد وديالى وبابل والديوانية والمثنى وذي قار وميسان والبصرة) وستستهدف حوالي (3،130،071) طفلا ومن دار الى دار بالإضافة الى الفرق الثابتة في مراكز الرعاية الصحية الاولية والفرق الجوالة مشيرا الى ان اللقاح امن ومستورد من المناشئ العالمية الرصينة”.

ودعا الى “التعاون مع الفرق التلقيحية الجوالة والثابتة من اجل انجاح هذه الحملة بهدف الحفاظ على سلامة اطفالنا الأعزاء”./