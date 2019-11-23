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الاعلان عن سلم رواتب جديد في العراق

كشف رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري، عن سلم رواتب جديد سيتم اعتماده خلال المدة المقبلة بالتعاون بين البرلمان والحكومة.
وقال الجبوري لوكالة الانباء الرسمية، إن “اللجنة المالية عقدت اجتماعاً لدراسة الاسس والاطر التي يمكن من خلالها الزام الحكومة بسلم رواتب عادل”، لافتا الى ان “وضع سلم رواتب جديد هو من صلاحية الحكومة كونها مسؤولة عن السياسة المالية، وهي من تضع الرواتب حسب ما متوفر في الخزينة، وان عمل اللجنة المالية هو وضع الاطر العامة مثل تحديد الحد الاعلى والادنى للرواتب، وكذلك في ما يتعلق بتحديد المخصصات”.
وتابع الجبوري ان “هناك توجهاً لتحديد الراتب الاعلى في الدولة، وكذلك ان لا يزيد الراتب الاسمي للحد الاعلى عن اربعة اضعاف الراتب الادنى، من اجل تقليل الفوارق”، مبينا انه “سيتم منح مخصصات للذين ليس لهم مخصصات بالقوانين السابقة وحسب الوفر المالية”.

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