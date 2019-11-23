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البرلمان يستدعي “فورا” مسؤولين عراقيين ونقابة واتحادين بشأن قانون الانتخابات التشريعية

استدعت اللجنة القانونية النيابية يوم السبت عددا من المسؤولين في الحكومة العراقية اضافة الى نقابة واتحادين للحضور الى المجلس نهاية اسبوع الجاري لمناقشة مشروع قانون الانتخابات التشريعية.

احال رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي الاسبوع الماضي مشروع قانون الانتخابات التشريعية إلى اللجنة القانونية؛ للمضي بالإجراءات التشريعية.

يأتي هذا في وقت دعت المرجعية العليا للشيعة في العراق المتمثلة بآية الله علي السيستاني الى تشريع قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات واستبدال اعضاء المفوضية بآخرين نزيهين نزولا عند رغبة الشعب.

ويطالب المحتجون في العراق حل الحكومة الحالية والبرلمان، والذهاب الى انتخابات مبكرة، وأبعاد الاحزاب التي حكمت منذ سقوط نظام صدام حسين في خوض تلك الانتخابات.

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