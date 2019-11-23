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التعليم العالي تعلن نتائج قبول قناة التعليم الحكومي الخاص

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتائج قبول الطلبة ضمن قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي القبول المباشر (الوجبة الأولى) والقبول المباشر لطلبة الدور الثالث.
وأوضحت دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة أن الوزارة اعلنت نتائج قبول الطلبة ضمن قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي القبول المباشر (الوجبة الأولى) والقبول المباشر لطلبة الدور الثالث من خريجي السنتين الدراسيتين 2018/2017 و 2019/2018.
وبينت الدائرة انه بإمكان الطلبة الاطلاع على النتائج القبول عبر البوابة الالكترونية لدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة، منوهة الى أن اخر موعد لتسجيل الطلبة سيكون نهاية الدوام الرسمي ليوم الأربعاء الموافق 27/ 11/ 2019.

– لمعرفة النتائج يرجى الدخول عبر الرابط التالي :
البوابة الإلكترونية
https://university.dirasat-gate.org/

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2566721963419310&id=324177087673820

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