الجبهة التركمانية: الاحزاب الاسلامية فشلت في ادارة البلد

عدت الجبهة التركمانية، اليوم السبت، ان الاحزاب الاسلامية “فشلت” في ادارة البلاد.

وقال رئيس الجبهة التركمانية النائب ارشد الصالحي في مؤتمر صحفي ان “هذه الحكومة لا تتمكن من انجاز الاصلاحات خلال ٤٥ يوماً”، مبينا ان “المرجعية اكدت على التغيير، والاصلاح ضروري”.

وتابع ان “الاحزاب الاسلامية فشلت في ادارة البلد”، موضحا ان “التركمان اكدوا ان انتخابات مزورة ومفوضية مزورة تنجب عنها برلمان وحكومة مزورة”.

واشار الى “التأكيد في اجتماع القيادات السياسية على ضرورة تشريع قانونين والذهاب الى حل الحكومة وانتخابات مبكرة”.