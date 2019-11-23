بعد منافسات المجموعة الأولى للبرنامج

السوري حسن الجلب والجزائري نضال عيمن يتأهلان إلى نهائيات “منشد الشارقة 12”

الشارقة، 22 نوفمبر 2019

تأهل المنشدان السوري حسن الجلب، والجزائري نضال عيمن، إلى التصفيات النهائية من منافسات برنامج “منشد الشارقة 12″، بعد أن قدما لوحات إنشادية متميزة عكست مواهب استثنائية في المجال، خلال الحلقة الأولى من البرنامج، التي عرضت مساء أمس (الخميس) على شاشة قناة الشارقة التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون.

وغادر البرنامج من المجموعة الأولى للمشاركين المتسابقان؛ السعودي أحمد عقيل، الذي قدّم أنشودتين، الأولى تغنى فيها بالأم والثانية “تفداك عيني”، واليمني عبد الله العميري الذي أنشد أنشودته ذات اللون المصري “بدر البدور” و”الله الله.” فيما قدّم المتأهلان؛ السوري حسن الجلب أنشودتي “لمعراج الله” و”ديننا”، والجزائري نضال عيمن أنشودتي “أحبك يا ربي” و”هذي طريق الله” أمام لجنة تحكيم البرنامج التي ضمت كلّاً من لطفي بوشناق، ومحمود ياسين التهامي، وأحمد بوخاطر.

ويستعد بقية المتسابقين في المجموعتين الثانية والثالثة للتنافس على لقب البرنامج، بعد خروج زميليهما اللذان كانا ضمن مجموعة المدرب السوري المنشد مصطفى حمدو، الحائز على لقب منشد الشارقة في دورته الرابعة.

وسيكون الجمهور على موعد مع منافسات المجموعة الثانية من المشاركين التي يقودها المدرب الصوتي الملحّن العراقي وسيم فارس، وتضم أربعة مشاركين هم محمد طارق من مصر، وبكر السقار من الأردن، وابراهيم إنهض من المغرب، وعلي النوبي من الإمارات، وذلك يوم الخميس 28 نوفمبر المقبل.

ويخوض المنشدون في المجموعة الثالثة التي يقودها المدرب شريف محسن أولى اختباراتهم، يوم الخميس المقبل 5 ديسمبر، حيث سيقدم كلّ من: عبد المجيد عريقات من فلسطين، وأركان القيسي من العراق، وعمر

كباره من لبنان، وسعيد الروشدي من عُمان، إبداعاتهم أمام لجنة التحكيم في منافسات يتأهل فيها اثنان من المشاركين عن كل مجموعة.

وحول مستهلّ مشوار الدورة الـ12، أكد نجم الدين هاشم، المنتج المنفذ للبرنامج أن جميع المنشدين الذين وصلوا وشاركوا في البرنامج هم فائزون بما وصلوا إليه من نتائج وما تجاوزوه من منافسات مع منشدين من مختلف بلدان العالم العربي، موضحاً أن البرنامج يشهد هذا العام تنافساً كبيراً تؤكده مواهب المشاركين ومهاراتهم الإنشادية المتفردة.

وقال المنتج المنفذ للبرنامج:” الخروج من البرنامج لا يعني انتهاء المشوار بالنسبة للمنشد المبدع، فهو يمتلك بداخله الموهبة والثقافة الواسعة التي يجب أن يحافظ عليها وينمّيها، من خلال مواصلة التدريب والاشتغال على قدراته وتطويرها، كما عليه أن يقدم الأفضل في المستقبل، ولدينا طاقات تستطيع أن تصل إلى مراحل متقدمة من البرنامج، ونتطلع أن تحمل الحلقات المقبلة الكثير من الإبداعات التي تسهم في تعزيز هذا الفنّ النبيل وترسّخه في أذهان الأجيال الجديدة”.

-انتهى-

مرفق الصور:

1. أحمد العقيل من السعودية

2. عبد الله العميري من اليمن

3. حسن الجلب من سوريا

4. نضال عيمن من الجزائر

5. المجموعة الأولى

6. شعار برنامج منشد الشارقة

نبذة منشد الشارقة

يعدّ “منشد الشارقة” البرنامج التلفزيوني الأكبر من نوعه لاكتشاف مواهب الشباب في مجال الإنشاد في المنطقة والعالم، ويحظى البرنامج برعاية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى لدولة الإمارات العربية المتحدة، حاكم إمارة الشارقة، حيث استقطب ومنذ انطلاقته في العام 2006 متسابقين من جميع الدول العربية، إضافة إلى فرنسا وبلجيكا وإيطاليا وإندونيسيا وماليزيا والبوسنة وتركيا مما أكسبه بعداً عالمياً.

ويمتلك البرنامج الذي ينطلق هذا العام في دورته الـ12 قاعدة جماهيرية عريضة، من المشاهدين في مختلف الدول العربية والغربية، حيث استطاع أن يخرّج عشرات المنشدين ممن بات لهم مكانتهم البارزة في أوساط الفن الهادف، كما كان البرنامج محط أنظار باحثين ودارسين من كلّ من الجمهورية الجزائرية وإيطاليا، الذين ناقشوا رسائل دكتوراه وماجستير اتخذت من البرنامج مضموناً لها.