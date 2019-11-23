Posted on by

المانيا تستعيد “داعشية” وأولادها من العراق

استعادت برلين من سوريا ألمانية تنتمي إلى تنظيم داعش وأولادها كما علم، اليوم الجمعة، من وزارة الخارجية الألمانية.

وذكر مصدر في الوزارة “اليوم تمكن ثلاثة أولاد ألمان آخرون كانوا محتجزين في شمال سوريا من مغادرة العراق مع والدتهم” من حيث سيعودون إلى ألمانيا.

حتى الآن لم تساعد ألمانيا سوى الأولاد على مغادرة مراكز اعتقال سورية. أما البالغون الذين كانوا على صلة بتنظيم داعش فكانوا يعودون حصريا بعد أن تبعدهم تركيا.

وذكرت “دير شبيغل” أن الخارجية الألمانية تمكنت بالتعاون مع منظمة إنسانية أمريكية من استرجاع لورا أتش المتحدرة من هيس وأولادها الثلاثة من مخيم الهول شمال سوريا .

وذكرت صحيفة “بيلد” أن طفلة أخرى هي ابنة زوج لورا الأول ومواطنة أمريكية سيتم أيضا إجلاؤهما جوا.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close