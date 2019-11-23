المانيا تستعيد “داعشية” وأولادها من العراق

استعادت برلين من سوريا ألمانية تنتمي إلى تنظيم داعش وأولادها كما علم، اليوم الجمعة، من وزارة الخارجية الألمانية.

وذكر مصدر في الوزارة “اليوم تمكن ثلاثة أولاد ألمان آخرون كانوا محتجزين في شمال سوريا من مغادرة العراق مع والدتهم” من حيث سيعودون إلى ألمانيا.

حتى الآن لم تساعد ألمانيا سوى الأولاد على مغادرة مراكز اعتقال سورية. أما البالغون الذين كانوا على صلة بتنظيم داعش فكانوا يعودون حصريا بعد أن تبعدهم تركيا.

وذكرت “دير شبيغل” أن الخارجية الألمانية تمكنت بالتعاون مع منظمة إنسانية أمريكية من استرجاع لورا أتش المتحدرة من هيس وأولادها الثلاثة من مخيم الهول شمال سوريا .

وذكرت صحيفة “بيلد” أن طفلة أخرى هي ابنة زوج لورا الأول ومواطنة أمريكية سيتم أيضا إجلاؤهما جوا.