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امرأة تنجب 4 توأم في محافظة عراقية

أعلنت دائرة صحة البصرة يوم الجمعة عن تمكن فريق طبي من مستشفى الزبير العام اجراء عملية ولادة قيصريه ( ٤ ) توأم ثلاث أناث وذكر واحد تكللت بالنجاح وغادر الاطفال وامهم بحالة صحية جيده.

وذكر اعلام مستشفى الزبير العام في بيان اليوم، ان العملية القيصرية التي اجريت للمريضه التي تبلغ من العمر ٢٩سنه من قبل الفريق الطبي بصالة عمليات المستشفى كان بقيادة الدكتوره (أزهار داغر) أخصائية النسائيه والتوليد وبأشراف طبيب التخدير ( عامر كريم) والكادر المساعد وهم مساعد التخدير(مريم اسماعيل) والممرضه(أفراح ضاحي) فيما تم اجراء العملية بنجاح الأم والأطفال بصحه جيده.

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